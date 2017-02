Google Plus

Ante las dudas, solidez | Foto: CE Sabadell

En el mundo del fútbol existe un dicho muy simple: si no encajas gol, no pierdes. Es más, tienes más números de ganar. Esta afirmación tan simple, a menudo, sirve como baluarte para revertir una mala dinámica. Empezar el trabajo partiendo de la premisa de no encajar goles es, precisamente, lo que ha hecho Guillermo Fernández Romo desde su llegada al Sabadell hará cosa de un mes. El técnico madrileño se encontró con un equipo que venía en caída libre, un conjunto en el que pagaba errores puntuales con derrotas dolorosas y que, poco a poco, se encontraba cada vez más cerca del descenso.

Como si de una casa se tratará, Romo ha construido un equipo con una base sólida, a prueba de bombas. El cambio de sistema que ha aplicado, que deja atrás el 4-2-3-1 o 4-1-4-1 que usaba el anterior técnico para dar paso a la defensa de cinco o de tres con dos carrileros ha permitido al Sabadell encadenar cuatro jornadas consecutivas sin encajar un solo tanto. Equipos como el Villarreal B, el Alcoyano o el Atlético Baleares, además del Mallorca B, han sido incapaces de franquear la portería defendida por Jokin Ezkieta, quien cada vez se muestra más seguro bajo los palos tras un inicio de temporada algo dubitativo.

Números en mano, la mejoría es clara en el aspecto defensivo. Ahora bien, el mal del que está adoleciendo el Sabadell esta temporada es la falta de gol. Solo 21 tantos a favor en lo que va de liga muestran claramente que hay un problema en ese aspecto. El origen de esta cifra pasa, sobre todo, por las carencias que presenta el centro del campo del equipo debido a la falta de un creador de juego. Dicha función tenía que recaer en David Batanero, pero su grave lesión en pretemporada y el hecho que el club no le ha dado una ficha federativa que le permita competir ha dejado al equipo huérfano en el centro del campo, habitado por un perfil de jugadores más de caire defensivo, como Adri Díaz, Clausí o Juanjo Ciércoles, entre otros. La falta de eficacia de cara a portería entre los jugadores atacantes, además, también está limitando el número de goles del equipo arlequinado.

Rentabilidad máxima

Una faceta en la que el Sabadell sí que se está convirtiendo en experto es en darle mucho valor a cada gol marcado. Como dato, los arlequinados han sumado ocho de los últimos doce puntos en juego habiendo anotado únicamente dos goles en estos partidos. En una categoría tan igualada, cada gol vale oro, y el Sabadell está aplicando esta premisa a la perfección.

La "resurrección" del equipo catalán, eso sí, ha llegado algo tarde como para pensar en grandes cotas. Lo que sí que está más al alcance de los pupilos de Romo es la Copa del Rey. El hecho que varios filiales estén en la zona alta de la clasificación está apretando y de qué forma la lucha por entrar en dicha competición. Ahora mismo, el Sabadell está a solo dos puntos del Atlético Saguntino, el último equipo que accedería a la competición. Con el afán de seguir en la lucha por este objetivo y con el fantasma del descenso más lejos aunque no descartado definitivamente, el equipo afronta una nueva prueba este fin de semana ante un Cornellà herido tras la derrota ante el Barcelona B por 0-2 la pasada jornada. De hecho, los hombres de Jordi Roger se ven por detrás del Sabadell en la tabla, más cerca del descenso que de la zona alta. La lucha por la Copa del Rey vivirá un nuevo episodio este domingo a las 17:00 horas en la Nova Creu Alta.