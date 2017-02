Google Plus

Emilio Larraz: "Llevamos 26 jornadas entre los diez primeros y esa es nuestra mayor fuerza". | Foto: CD Ebro.

El CD Ebro afronta una nueva oportunidad para sumar fuera de casa. Los arlequinados visitan está jornada uno de los campos más complicados de la Segunda División B española. El municipal Sagnier destaca por ser un estadio donde solo ha logrado llevarse la victoria el Atlético Baleares por la mínima. En el resto de compromisos el AE Prat ha sumado excelentes resultados, con ocho empates y cuatro victorias. El cuadro aragonés deberá dar lo mejor de si para volver a la senda de la victoria y asentarse definitivamente en la parte media de la tabla.

Emilio Larraz ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación analizando las claves del encuentro: "El equipo está entrenando muy bien. Vamos con la ilusión de seguir sumando pero con precaución, porque es un campo difícil. El AE Prat se encuentra ahora mismo en puestos de descenso, pero es un equipo que trabaja bien. En casa solo ha perdido un partido en todo el año, encaja muy pocos goles y es un partido muy complicado".

"Somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil"

El técnico maño ha resaltado la dificultad del partido, ya que el AE Prat "es uno de los equipos más duros de la categoría en cuanto a competitividad". Así mismo, ha resaltado el gran trabajo que el cuadro de Pedro Dólera está haciendo en el Municipal Sagnier: "En casa está haciendo una gran temporada. Ningún equipo ha sido capaz de hacerle dos goles allí. Fuera le esta costando más sacar puntos adelante. Nosotros somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil. Tenemos la ventaja de que vamos a un terreno de juego que es común, son situaciones parecidas a las que tenemos que vivir en casa y en ese sentido vamos preparados", afirmó.

En cuanto a la situación de la plantilla, Emilio Larraz ha señalado que el equipo no pierde la fe a pesar de los malos resultados: "Son muchas semanas en las que da la sensación de que el equipo ha estado mas cerca de ganar que de perder. Es una categoría muy igualada, ganar le cuesta a todo el mundo y nosotros somos un equipo que pierde poco y tenemos que seguir por esa senda". Para enfrentarse al AE Prat, Víctor Bravo continuará siendo "baja segura" dados "sus problemas en el tobillo". Además, Chupe queda en duda ya que durante el entrenamiento "recibió un golpe" y el entrenador maño no sabe "si podrá estar o no".

"La regularidad y el trabajo hacen que la clasificación no mienta"

De cara al partido del domingo y al siguiente compromiso ante el Espanyol de Barcelona 'B' en La Almozara, Larraz confía en que el trabajo coloque al CD Ebro en el lugar que ha merecido durante toda la campaña: "En campeonatos tan largos como este la regularidad y el trabajo hacen que la clasificación no mienta. Llevamos 26 jornadas entre los diez primeros y esa es nuestra mayor fuerza para poner el domingo encima de la mesa lo que hemos puesto todo el año. Tenemos la confianza de que eso nos llevará al final de temporada a hacer una buena clasificación", sentenció.