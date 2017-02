Romo: "No hay que darlo por positivo pero es la línea a seguir""

Romo dirige a sus jugadores durante un encuentro. Foto: CE Sabadell

Guillermo Fernández Romo valoró el empate frente al Cornellà de forma positiva dado que el equipo mostró más potencial ofensivo que otros días aunque sin llegar a generar peligro claro. El madrileño lamentó la ocasión que el árbitro les invalidó por fuera de juego pero se mostró cauteloso diciendo que "no sé si era fuera de juego o no". También dio importancia a la dificultad de plantear un partido en el que "sabíamos que íbamos a tener la posesión" dado a que teniendo la posesión en la zona ofensiva del terreno de juego "te expones mucho y en una contra te pueden hacer gol". "Hemos intentado generar espacio por dentro con la defensa de 3 pero viendo que no se podía hemos cambiado a defensa de 4 para intentar buscar el 2 contra 1 por fuera" declaraba el madrileño valorando el gran planteamiendo defensivo del Cornellà. "Mi sensación es que cuando empatas jugando bien no hay que darlo por positivo pero te queda una sensación de que es la línea a seguir".

En cuanto a la valoración de un rival directo en la tabla como es la UE Cornellà, el técnico destacó que "es un equipo muy bien trabajado, que conoce muy bien lo que es y que saca el máximo rendimiento de su plantilla". "Las dos que han tenido no las han podido aprovechar", destacaba el madrileño a sabiendas de la gran efectividad por la que se caracteriza el equipo verde. "Ha habido una fase de 15 minutos que hemos jugado a su ritmo y nos ha costado mucho defender su juego directo y el juego a balón parado", destacaba Romo haciendo referencia al poderío del juego aéreo que posee el Cornellà con jugadores como David García.

"Estamos dando un paso adelante en el juego ofensivo", decía el madrileño destacando que "Borja, Gai, Peláez, 'Migue' y Carreño son jugadores muy ofensivos y que saben tocar la pelota, pero no hay que excusarse, tenemos que trabajar mejor". En cuanto a Carreño que volvía a jugar tras una lesión larga Romo destacó que está muy contento con el rendimiento que ha dado y que lo ha hecho todo "perfecto".