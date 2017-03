El filial supera el 'Tourmalet' de febrero

El Mestalla celebrando una victoria en el Puchades | Valencia CF

El conjunto dirigido por Curro Torres ha superado, con garantías, el difícil mes de febrero que se le presentaba, con destacados partidos ante rivales de entidad en la categoría y que estaban -y todavía continúan-, junto al filial valencianista, en la pelea por un puesto en la promoción de ascenso. Hércules CF, Villarreal B y Atlético Baleares han sucumbido ante el Valencia CF Mestalla, mientras que el CD Alcoyano pasó por encima del filial valencianistas. Tras pasar 'el Tourmalet' de febrero, en el que Rafa Mir se erigió indispensable para el filial ché con cuatro tantos, los de Curro Torres se postulan claros candidatos a ocupar una plazas en los play-offs.

Se hicieron fuertes en el Puchades

Seis de seis en este duro mes de competición han logrado los pupilos de Curro Torres en el Antonio Puchades, donde sólo han cedido en un encuentro durante esta temporada. Vencieron (3-2) de forma justa, y ajustada, en el 'mini-derbi' ante el Villarreal B y con una abultada goleada (5-0) al Atlético Baleares.

El Mestalla se impuso por la mínima en el 'mini-derbi' ante el filial groguet en "Un partido muy completo ante uno de los mejores equipos que hay en la categoría", según aseguró Curro Torres, técnico valencianista. Fue un partido muy disputado, del que el técnico hispano-germánico aseguró que fue "una victoria complicada, difícil y trabajada" en que, aunque el filial ché pudo haber resuelto el match con más solvencia, el Villarreal B puso trabas hasta el final, llegando incluso a poder empatar. "Ese punto de suerte" necesario para ganar este tipo de encuentros y la salida al campo de Rafa Mir, que revolucionó el partido con dos tantos, fueron claves para que el Valencia Mestalla se quedara con los tres puntos en casa.

Frente al Atlético Baleares, en el último encuentro de 'la cuesta de febrero', el filial valencianista se dio un festín de goles, endosándole 'una manita' al conjunto isleño. Fue un partido en que el Mestalla fue claro dominador e intentó dejar los puntos en casa, como así hizo; sin embargo, y a pesar del buen hacer de su equipo, que hizo méritos de sobra para llevarse la victoria, el técnico valencianista afirmó que "el partido se nos ha puesto de cara por la expulsión de Fullana" en el minuto 26, lo que condicionó a los visitantes en un match en que sobresalió la dupla de delanteros Jordi Sánchez y Rafa Mir, con un doblete y un tanto respectivamente, además de sendas asistencias por parte de cada uno. Por ello Curro Torres acabó el encuentro asegurando "que el trabajo de todos al final se ve recompensado en el marcador".

Los de Curro Torres están haciendo del Puchades un fortín | Valencia CF

Una de cal y otra de arena en Alicante

El Valencia Mestalla tuvo dos salidas a tierras alicantinas durante este duro mes de febrero. Los de Curro Torres viajaron hasta Alicante para robarle un puesto en promoción al Hércules (0-2) y un par de semanas después se desplazaron hasta Alcoy, donde el CD Alcoyano se distanció del filial después de endosarle un duro correctivo (3-0).

Con la intención de auparse -otra vez- en los puestos de play-off, los de Curro Torres viajaron a Alicante para medirse al siempre temible Hércules CF. El filial, a pesar de empezar el encuentro algo dubitativo y recibiendo ocasiones de peligro de los locales, supo sufrir y fue quitándose la presión y haciéndose dueño de un partido que, poco a poco, fue volcándose del lado visitante. Quim Araujo, con un cabezazo nada más volver de vestuarios, y Rafa Mir, en el último minuto, pusieron los goles en un partido en que el Mestalla jugó bien y recuperó sensaciones, algo que valoró mucho su técnico que, más allá de la victoria, dio importancia al hecho de que "hemos vuelto a reencontrarnos con nosotros mismos" después de un mes repleto de dudas.

Frente al Alcoyano se pudo ver la peor versión del Valencia Mestalla, al menos en lo que a resultados se refiere. Y es que, pesar del buen partido del equipo, los de Curro Torres no fueron capaces de anteponerse al gol encajado al borde del descanso y se volvieron a la capital del Turia con un 3-0 en contra. Curro Torres declaró que "el resultado puede dar a entender que el Alcoyano fue infinitamente superior a nosotros, aunque no lo creemos así", por lo que la derrota en Alcoy supuso un duro correctivo que ni el técnico ni sus jugadores creen justo, pues piensan que el resultado no refleja lo que se vio sobre el verde de El Collao. Con ello perdieron la posibilidad de ponerse segundo en la clasificación.

"No tengo que rebajar la euforia"

A pesar del gran paso que han supuesto las victorias ante rivales directos y que permiten que el filial esté cómodamente asentado en la tercera posición de la tabla, los jugadores del filial "no se suben a la parra" y saben que no deben perder la actitud e intensidad que les han llevado a estar ahí. Es por ello que Curro Torres, ante la posible subida de moral del equipo al encontrarse en una posición privilegiada, aseguró que "no tengo que rebajar la euforia, porque saben cuál es el discurso y son conscientes de lo que nos cuesta ganar; así lo vamos a hacer hasta el final". Para concluir, hay que destacar algo que el técnico del Mestalla lleva avisando desde hace un par de semanas, y es que, según el entrenador hispano-germano, "el objetivo es quedar por encima de la temporada pasada", por lo que, hasta que no hayan puntos que digan lo contrario, no se plantean estar en play-off.