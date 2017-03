Gabarre: "Es un partido que hay que valorar como positivo"

Foto: Rubén Losada | CD Ebro

El CD Ebro continúa su particular camino. El cuadro aragonés ha sabido reponerse de su mala racha y ha logrado sumar un nuevo punto como local ante un rival de peso, el Espanyol 'B' de Barcelona. Los de Emilio Larraz no perdieron la cara al encuentro y hasta el último minuto tuvieron en sus botas llevarse la victoria en su feudo. La claridad defensiva ha vuelto a ser la mejor arma de los maños, que ya suman 38 puntos y se colocan en la novena posición de la tabla clasficatoria del Grupo 3 de Segunda División B.

"Cuando no se puede ganar hay que empatar"

Toni Gabarre ha comparecido ante la prensa para dar su visión del partido. El ariete oscense ha comenzado sus declaraciones aportando las claves del encuentro: "Ha sido un partido como los que venimos viendo en casa. Nosotros siempre buscamos hacer un fútbol directo pero sabíamos que nos encontrábamos ante un rival que ese juego le va peor. Les hemos dejado el balón en su campo, hemos intentado robarlo para salir a la contra y hacerles daño. Hemos tenido varias ocasiones a balón parado que no hemos podido meter, ellos no han tirado casi a puerta. Es un partido que hay que valorar como positivo, cuando no se puede ganar hay que empatar y hoy lo hemos hecho muy bien".

En cuanto al gol anulado al CD Ebro por falta al portero de Txema Pan, Gabarre ha señalado que bajo su impresión "no es" y que así mismo "era una opción clara de gol que nos habría puesto por delante y nos habría dado muchas opciones de conseguir los puntos". Sin embargo, el delantero ha querido destacar la actuación del cuadro arbitral: "Los árbitros a veces se equivocan y a veces nos dan. No hay que decir nada".

"Siempre es importante sumar"

En los partidos disputados en La Almozara, el cuadro aragonés ha demostrado una enorme eficacia, Toni Gabarre insiste en la importancia de volver a sumar de tres en tres a orillas del Ebro: "Estamos contentos por sacar un punto más, siempre es importante sumar. En casa hay que sumar de tres en tres porque nos vemos capaces de ganar a cualquier equipo aquí, es un punto que lo valoramos pero no nos vamos totalmente satisfechos". En lo personal, el delantero ha destacado que ha completado un buen partido pero que le ha faltado el premio del gol: "Siempre que el delantero no mete gol le falta eso para completar un buen partido. No he tenido ninguna ocasión clara, lo he intentado, me he dejado la piel pero no ha venido esa recompensa".

Finalmente, el jugador arlequinado ha comentado las bajas con las que el CD Ebro viajará la próxima semana para enfrentarse al Atlético Levante la próxima jornada: "Se nos han caído tres bajas importantes. Tenemos una plantilla amplia y los compañeros que salgan el domingo lo podrán hacer igual o mejor de los que han salido hoy", sentenció.