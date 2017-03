Emilio Larraz: "Nos hemos ganado el respeto de dos grupos de Segunda B"

Google Plus

Foto: CD Ebro

El CD Ebro ve más cerca el principal objetivo de la temporada tras sumar un nuevo punto ante el Espanyol 'B' de Barcelona en La Almozara. Las mejores ocasiones estuvieron en las botas locales pero no lograron superar la portería catalana. El filial perico solo se aproximó a la portería local en una ocasión y tampoco logró que el esférico rozara la red. Finalmente el partido llegó a su fin con tablas en el marcador y ambos equipos suman un punto que les asienta en la parte más tranquila de la clasificación.

"Hay que valorar el punto por lo difícil que es en esta categoría ganar partidos"

El entrenador del CD Ebro, Emilio Larraz ha comenzado sus declaraciones aportando las claves del partido: "El partido se ha desarrollado como habíamos trabajado toda la semana. En ese escenario hemos estado mas cerca de ganar, hay que valorar el punto por lo difícil que es en esta categoría ganar partidos. Nuestro trabajo de la semana iba encaminado a defender en la presión alta y replegada. Es la primera vez en casa que no ha habido ni un acercamiento peligroso en nuestra área ante un rival que juega eso. Habíamos trabajado la estrategia pero no hemos acertado. Me voy contento con el equipo porque han desarrollado lo que hemos trabajado. Volvemos a sumar y estamos bien posicionados".

Seguidamente, el técnico arlequinado ha comentado el fuera de juego pitado a Txema Pan, que pudo suponer el primer gol local: "La sensación es que Txema Pan entraba bien. Era una ocasión muy clara, pero errores cometemos todos". Así mismo ha querido valorar el trabajo que el CD Ebro ha realizado en el día de hoy en el juego sin balón: "El equipo ha estado de diez sin balón. Con balón parado hemos tenido suficiente para haber ganado el partido. En definitiva me quedo con el trabajo del equipo."

"Nos hemos ganado el respeto deportivo e institucional de dos grupos de Segunda División B"

En cuanto al rival, Larraz ha destacado el buen juego que presenta el filial perico: "Es el rival mas joven de la categoría. Tienen personalidad con el balón. Es un equipo que te exige. Nuestro mérito ha sido que ellos no hayan tenido acercamiento a nuestra portería. No hemos generado fútbol, no hemos ganado las bandas, pero hemos tenido ocasiones muy claras para haber ganado". Sin alejarse del tema del rival, el aragonés ha valorado las declaraciones del técnico del Espanyol 'B' donde valoraba el trabajo del CD Ebro: "Fuera nos valoran. Nos hemos ganado el respeto deportivo e institucional de dos grupos de Segunda División B, esto nos hace sentirnos orgullosos y satisfechos. Se lleva una buena linea de trabajo y el equipo tiene un buen rendimiento, los rivales lo ven lo valoran y es de agradecer", afirmó.

Para finalizar la rueda de prensa, Larraz ha señalado que el equipo se encuentra "con toda la ilusión del mundo por conseguir la permanencia y asaltar el objetivo de quedar entre los diez primeros". Sin embargo, el CD Ebro se encontrara mínimo con tres bajas para viajar a orillas del Mediterrano y enfrentarse al Atlético Levante: "Serán baja segura Pajarero, Moustapha y Víctor Bravo. También habrá que ver que pasa con Txema pan e Iván Forte. Juegue quien juegue hay la misma confianza en todos. Estaremos dando guerra".