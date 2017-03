Romo: "Si hemos pensado que nos hemos alejado de los problemas, estaríamos equivocados"

Google Plus

Primera derrota de Romo como entrenador. Foto: CE Sabadell

Guillermo Fernández Romo sufrió el pasado sábado en La Bòbila su primera derrota como entrenador del CE Sabadell. Los de Romo volvieron a mostrar su falta de acierto de cara a la portería rival y sumaron otro partido más sin hacer gol y ya son tres de forma consecutiva. Además, vieron truncada su racha de imbatibilidad en el minuto 66, cuando Boris hizo el primer y definitivo tanto, con esta derrota también ven truncada la condición de invicto tras seis partidos.

El técnico marileño valoró el partido: "un partido igualado en cosas malas, no ha sido un buen partido de ninguno de los dos equipos pero sobretodo del nuestro". Pese al tropiezo, el técnico no dudo en mostrar su optimismo: "Tenemos que demostrar el trabajo que llevamos y cuanto antes llegue el martes para preparar el próximo partido mejor. Es difícil brillar en algunos sitios pero no soy tan negativo hoy", comentaba Romo y justificaba así la positividad con argumentos, como la adaptación del equipo a las cosas que había que adaptarase y unos primeros 20 minutos muy buenos.

En cuanto a las dos posibles penas máximas no señaladas a favor de los arlequinados, esta vez Romo se mostró algo menos diplomático que la semana pasada y se dijo que "la sensación es que eran penalti", pero también indicó que "si hablamos de ellos parece que nos excusamos y no quiero usarlos de excusa". El madrileño volvía a remarcar de nuevo que no habían hecho un buen partido independientemente de una polémica que según dijo "te puede ayudar a estar cerca de ganarlo o empatarlo".

El madrileño analizó la situación en la tabla: "si hemos pensado que nos hemos alejado de los problemas estaríamos equivocados", dijo Romo que, desde el primer día que llegó al club arlequinado, ha tenido un discurso moderado en este sentido y sabe siempre la situación del equipo que tiene el objetivo de sumar siempre para restar puntos al objetivo.