El Ebro se acerca a la permanencia tras empatar ante el Espanyol 'B'

CD Ebro y Atlético Levante empatan en La Almozara | Foto: CD Ebro

El CD Ebro ve más cerca sus aspiraciones de volver a jugar en Segunda División B la próxima campaña. Tras empatar ante el Espanyol 'B' de Barcelona en La Almozara, el conjunto aragonés se sitúa décimo en la clasificación con un total de 38 puntos. Por su parte, el cuadro catalán se aleja del descenso, dejándolo a dos puntos de distancia. El partido estuvo marcado por las ocasiones locales, donde los de Emilio Larraz lograron ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, pero el fuera de juego pitado por el linier a Txema Pan y el acierto del arbitro al anular un gol en el minuto 5 marcaron el resultado final del encuentro.

Sin fútbol en La Almozara

El partido entre CD Ebro y Espanyol 'B' de Barcelona estuvo marcado por el poco fútbol que se vio sobre el césped de La Almozara. En campo pequeño, el cuadro local optó por dejar el balón a su rival y salir a la contra con el objetivo de sorprender al meta perico. Sin embargo, el filial catalán no tuvo su mejor día y no llegó a acertar ninguna jugada. El peligro sobre la portería de Montoya fue inexistente y hasta la última jugada del encuentro no llegó el equipo visitante a disparar entre los tres palos.

El CD Ebro se vio perjudicado por el gol que el árbitro anuló en el minuto 5 por falta al portero. Desde ese momento, el equipo renunció al balón y prefirió situarse a la espera en su campo. El resto de la primera mitad se vivió con ocasiones arlequinadas protagonizadas por Gabarre. El delantero puso toda su fuerza para que el CD Ebro marchara al descanso con ventaja en el marcador, pero el acierto del portero visitante y los palos se encargaron de mantener las tablas hasta el minuto 45 del primer acto.

El fuera de juego de Txema Pan, único protagonista del encuentro

Con el inicio de la segunda mitad el CD Ebro volvió a llevarse un jarro de agua fría. Txema Pan se colocaba completamente solo delante del portero cuando el linier pitaba fuera de juego. La acción fue muy protestada por los jugadores locales que no creían que Txema Pan estuviera en posición irregular. Seguidamente, Aragón TV demostró con la repetición de la jugada que el extremo arlequinado se encontraba en posición local y por tanto el CD Ebro había sido privado injustamente de una ocasión de peligro que habría supuesto los tres puntos para el cuadro de Emilio Larraz.

Tras esta jugada, el Ebro se limitó a probar suerte a balón parado. Alain Barron, una vez más, fue el mejor revulsivo de los aragoneses. El vasco no cesó ni un segundo de intentar anotar el gol que diera los tres puntos al equipo en La Almozara. Combinándose con Kevin Lacruz trataron de batir al meta catalán, pero ninguna ocasión beso la red y el partido murió con 0-0 en el marcador.

La próxima jornada el CD Ebro visita a un Atlético Levante que comenzó su mala racha en la primera vuelta. Esta vez, se viajara a tierras valencianas con el objetivo de seguir asegurando la permanencia. Por su parte, el Espanyol 'B' de Barcelona se enfrenta al Atlético Saguntino en Barcelona, tratando de alejarse definitivamente de los puestos rojos que le pudieran llevar a militar en Tercera División el próximo curso.