Romo: "La fórmula es que ganemos el domingo nosotros para cerrar cualquier tipo de calculadora"

Foto: CE Sabadell

El CE Sabadell no logró pasar del empate frente al Hospitalet y deberá seguir sufriendo para mantener la categoría una jornada más. Tras el empate sin goles en casa, Guillermo Fernández Romo pasó por sala de prensa para analizar el partido y la situación de los arlequinados. "En el vestuario ha habido una primera situación de cabreo monumental y la segunda de puesta en marcha para el domingo que nos espera un partido vitalísimo" así describía Romo la situación vivida en el vestuario nada más acabar el partido.

"El partido ha estado controlado y hemos tenido claridad hasta que ha sido incontrolable y hemos entrado en la fase caótica" decía Romo añadiendo que "ellos dejaban a cuatro o cinco arriba y nosotros atacábamos, luego era muy difícil resolver esas situaciones en defensa".Además, para Romo lo único que le faltó a su equipo fue meter un gol. "Hemos entrado en un correcalles en el que los que más teníamos que perder eramos nosotros, ellos tenían uno menos y nos ha faltado calma para generar peligro desde la creación",Romo cambió el sistema para buscar el gol con un jugador más en el campo pero el cambio no surgió el efecto esperado.

"La fórmula es que ganemos el domingo nosotros para cerrar cualquier tipo de calculadora, pero sí estoy de acuerdo en que los dos filialos no son los mejores compañeros de viaje" decía Romo analizando la situación en la que quedaba el Sabadell tras este empate. "Estamos cabreados porque no ganamos, llevamos tres partidos para cerrar la película y no los ganamos". "La gente está cabreada porque su equipo no gana, es normal que haya nerviosismo y se escuchen pitos".

En clave del próximo partido contra el AE Prat, Romo pierde a Lucas y Paris, pese a ello Romo dijo que "no tengo que machacarme con una cosa que sería tirar tiempo y energía, hay que pensar en los que vamos a estar y en preparar bien el partido", vamos a trabajar toda la semana con optimismo para ganar el partido del Prat y acabar la película.