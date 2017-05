Empate con sabor a play-off

El Camp d’Esports de Lleida se engalanó para vivir un gran encuentro entre Lleida Esportiu y Valencia CF Mestalla en el que los locales buscaban la victoria para seguir soñando con poder abordar los puestos de promoción de ascenso, mientras que los visitantes ya por la mañana habían certificado su presencia en el play-off tras la derrota del Villarreal B y querían asegurarse la tercera posición.

Ambos técnicos pusieron toda la carne en el asador para lograr sus respectivos objetivos, aunque Siviero hubo de reponer su once titular por la sensible baja de su goleador Javi Casares y Curro Torres dio descanso a alguna de sus piezas clave -como Ariday o Nacho Gil- y dio entrada a gente menos habitual en las alineaciones del filial.

Demasiada recompensa local tras dominio filial

Se podría haber pensado que el Valencia Mestalla saldría relajado tras saberse clasificado pero, como viene siendo tónica habitual, el conjunto dirigido por Curro Torres fue dueño y señor de los primeros compases del encuentro. El filial valencianista, incluso, tuvo variedad de ocasiones para ponerse por delante en el marcador, sobre todo cuando Quim Araujo estrelló un disparo en el travesaño a los diez minutos de juego. Pero la falta de acierto cara a portería del Mestalla y un acertado Álvaro Campos, que atajaba cualquier atisbo de peligro visitante, evitaron que esto ocurriera.

Sin embargo, los locales no tuvieron que hacer tanto para lograr abrir la lata, pues los hombres de Gustavo Siviero aprovecharon, a mediados de la primera mitad, un error defensivo del Mestalla para, por mediación de Nierga en un mano a mano, ponerse por delante. Esto no hizo que el conjunto visitante se viniera abajo, sino todo lo contrario, ya que siguieron apretando e incluso cerca estuvieron de lograr la igualada con varios acercamientos muy peligrosos que no acabaron en gol por muy poco. Aún con ello, el 1-0 no se movería del luminoso con el pitido del árbitro que mandaba a los jugadores al vestuario.

Ariday, con un gol en el 89, protagonista | Valencia CF

La insistencia visitante tuvo premio al final

La segunda mitad arrancó como el inicio del encuentro: el Lleida Esportiu agazapado, aunque más atrevido que en la primera parte, y el Valencia Mestalla dominando a placer la posesión de balón. Las jugadas de peligro y las ocasiones corrieron, otra vez, a cargo de la parte visitante. Sin embargo, los disparos que efectuaban los pupilos de Curro Torres no ponían a Álvaro Campos en verdaderos apuros y el meta local los atajaba prácticamente sin problema. Curro Torres demandaba a los suyos mucho más y por ello empezó a realizar cambios ofensivos, dando entrada a Nacho Gil y Eugeni.

El filial valencianista empezó a arrinconar al conjunto ilerdense en su propio campo, mientras los de Siviero buscaban pelotazos largos que intentaran aprovechar, sin éxito, sus delanteros. Al final ocurrió como dice el dicho: “tanto va el cántaro a la fuente que al final se moja”. El Mestalla no dejó de insistir y, cuando parecía que los tres puntos iban a quedarse en el Camp d’Esports, Quim Araujo sacó su varita para dar un ajustado pase a la espalda de la defensa que Ariday, sin dejarla caer, aprovechó para poner las tablas en el luminoso cuando marcaba el minuto 89. Tras esto no hubo ninguna oportunidad que pusiera en peligro el 1-1, que ya no cambiaría.

El Lleida ve, tras el empate, prácticamente truncadas sus opciones de meterse en las posiciones de promoción de ascenso, aunque aún tendría posibilidades si el TAD le da la razón en su recurso por alineación indebida del Atlético Saguntino, mientras seguirá intentándolo en casa del colista Eldense. El Valencia Mestalla, por su parte, habrá de pelear hasta la última jornada para asegurarse la tercera plaza y recibirá en casa a l'Hospitalet.