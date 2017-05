El Alcoyano logra el subcampeonato ante un esperanzado Atlético Levante

Google Plus

El último partido de la temporada regular sobre el verde de El Collao medía las fuerzas de un CD Alcoyano ya con el trabajo prácticamente hecho y un Atlético Levante que si no ganaba en el feudo blanquiazul diría adiós a la posibilidad de mantener la categoría de forma directa y se complicaría las opciones de tener otra oportunidad de lograr la permanencia mediante la disputa del playoff por la salvación.

Toni Seligrat dio descanso de inicio a un futbolista que ha disputado la práctica totalidad de los minutos durante la temporada, como es el caso de Carlos Barreda. El puesto del polivalente zaguero aragonés lo ocupó Pau Bosch, que formó pareja en el eje de la zaga con Tomás Ruso. En el centro del campo fue Ángel López quien acompañó a Jony Ñíguez en el doble pivote ante la baja de Fran Miranda. El Atlético Levante se plantó en Alcoy colocando sobre el césped una línea de cinco defensas.

De menos a más

El Deportivo Alcoyano controló inicialmente el dominio de la pelota pero no generó llegadas al área rival. El Atlético Levante esperó resguardado atrás una opción al contragolpe que llegó cuando Allyson controló un balonazo largo desde la retaguardia y se giró deshaciéndose de la marca de Ruso y conectando un disparó que se marchó por el lateral de la portería de Miguel Bañuz. El guardameta ilicitano tuvo que emplearse seguidamente para desviar a córner una falta lanzada directamente a portería por Arturo.

Tras estos minutos de llegadas visitantes, el Alcoyano recuperó el control del partido. Pero su dominio no comportó oportunidades significativas. El equipo blanquiazul llegaba cómodo hasta la zona de tres cuartos, pero o bien no acertaba en el último pase o bien la defensa del filial del Levante marraba toda acción susceptible de peligro. Un López Silva muy voluntarioso generó constantes saques de esquina. En uno de ellos, Álvaro colgó el balón al interior del área y David Torres cabeceó el balón exigiendo la reacción de Sotres. Antes fue Gato quien intentó batir al meta levantinista con un disparo mordido que no generó mayor peligro.

Así pues, con el Alcoyano de menos a más, se llegó al descanso. Durante el receso en El Collao llegaron noticias desde el Camp d’Esports de Lleida. El Valencia Mestalla había conseguido igualar el tanto ilerdense inicial, pero el empate final certificó matemáticamente el subcampeonato del grupo para el CD Alcoyano, que, en consecuencia, dispondrá de ventaja de campo en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a la división de plata.

Minutos de locura

Los primeros instantes de la reanudación no hacían presagiar la lluvia de goles que se avecinaba segundos después. Los compases iniciales del segundo acto resultaron imprecisos, sin dominador claro y con constantes pérdidas de balón. Todo cambió con la entrada en el césped de José García. El jugador de Pamplona significó un revulsivo para los suyos. Primero participó en la jugada del primer gol. Ángel conectó con pierna derecha desde la frontal un disparo que se coló en la portería de Sotres tras rebotar en un defensa del Atlético Levante. Cinco minutos más tarde, en el 67, José García filtró un pase al interior del área donde apareció David Torres para cruzar el balón y mandarlo al interior de la red. Abría brecha el Alcoyano.

Y la cortó en seco el Atlético Levante. Las dos modificaciones de Granero, que fueron Ito y Alex Gil, igualaron la contienda en los cinco minutos que transcurren entre el 68 y el 73. Primero fue Allyson quien cabeceó a las mallas un centro de Alex Gil. El empate del filial granota llegó en un contraataque propiciado por la pérdida de balón de Jony Ñíguez. Fuel el propio Alex Gil quien condujo el contragolpe y su disparo lo salvó Miguel Bañuz, que, sin embargo, no pudo hacer nada con el posterior rechace que introdujo Ito en la portería blanquiazul.

La recta final del partido también fue movida. Primero fue el Atlético Levante quien pudo culminar su remontada, pero Ito no acertó a rematar el esférico cuando se encontraba sin oposición tras un despiste en las marcas por parte de la retaguardia alcoyanista. Los locales, por su parte, trataron de volver a mandar en el electrónico, pero los intentos de David Torres, por partida doble, y de José García no surtieron efecto.

Con el empate final, el Alcoyano certifica el subcampeonato del Grupo III de Segunda División B. El Collao verá tres campañas más tarde un playoff de ascenso y animará a los suyos en el partido de vuelta, que disputaran en casa. Por su parte, el Atlético Levante se despide de la permanencia directa y deberá ganar ante el Badalona para asegurarse la disputa de la promoción por evitar el descenso. De lo contrario, L’Hospitalet podría arrebatarle el puesto si vence a un Sabadell que ha conseguido su salvación matemática esta jornada.