Previa CE Sabadell - RCD Espanyol B: Duelo intrascendente

Fin del viaje, la temporada 2.016/2.017 terminará este fin de semana, CE Sabadell y Espanyol B se enfrentarán en un partido intrascendente que cerrará una gris temporada por parte de ambos equipos. La semana pasada se certificó la salvación del Sabadell y el descenso matemático del filial periquito.

El partido no tiene mayor aliciente que la despedida del Espanyol B de la Segunda División B. La victoria sería un simple bálsamo para dos equipos que no han cumplido sus expectativas esta temporada, pues en Sabadell se llegó a hablar de playoff y el Espanyol B no tenía pensado descender a final de temporada.

El partido se jugará el domingo 14 a las 18:00 en la Nova Creu Alta y podría ser el último partido de Juanjo Ciércoles como jugador del Sabadell.

Una victoria en casa para cerrar el año

La temporada en Sabadell ha sido mala, los resultados no han sido los esperados y llegan a esta última jornada sin poder optar a nada. Tras certificar la salvación la pasada jornada ya se comienza a hablar de la próxima temporada para dejar atrás esta mala campaña.

Es posible que Guillermo Romo de minutos a los jugadores menos habituales de la plantilla y que podamos ver en la convocatoria a más de un jugador del filial y el juvenil. Aliaga se postula como portero titular y Max Marcet parece que se mantendrá en el once, tras su gran partido de la semana pasada.

El partido también puede servir de despedida para Juanjo Ciércoles, pues el centrocampista termina contrato y no parece que las negociaciones para su renovación estén muy avanzadas. Los tres puntos son una obligación para un Sabadell que se ha convertido en todo un rey del empate con 19 empates.

Despedida con la cabeza alta

La temporada en el Espanyol B ha sido mala en términos de clasificación, el descenso es decepcionante y el filial del Espanyol tendrá que abandonar la categoría de bronce. Pero en términos generales no ha sido una mala temporada, pues varios jugadores de la plantilla ya han debutado con el primer equipo y se han ganado un puesto en la primera plantilla del Espanyol.

El partido servirá de despedida para los de David Gallego, seguramente podamos ver a algunos juveniles en el once inicial y algunos jugadores menos habituales en los onces titulares, también puedan disponer de una oportunidad en este partido. Marc Manchón y Lluís López serán baja por sanción, pero el resto de jugadores estarán disponibles para Gallego.

Ya no se juega nada el filial espanyolista, pero eso no implica que los blanquiazules planten cara y peleen el partido para poder cerrar la temporada con una victoria que sirva de bálsamo.

Antecedentes

Sabadell y Espanyol B se han enfrentado en un total de siete ocasiones y el balance es de tres victorias arlequinadas, cero empates y cuatro victorias para los blanquiazules. El balance goleador es de ocho goles anotados por el Sabadell y once convertidos por el filial del Espanyol.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el correspondiente a la primera vuelta. En aquel partido fue el Espanyol el que se llevó la victoria por un claro 3-0 en uno de los peores partidos del CE Sabadell esta temporada.

Convocatorias

Posibles onces CE Sabadell - RCD Espanyol B

CE Sabadell: Aliaga; Jordán, Pol, Barrio, Lucas, Verdú; Juanjo, Adri, Max; Carreño, Borjas Martín.

RCD Espanyol B: Andrés Prieto; Pipa, Torito, Antonio, Iago Indias; Alejandro, Borja Martínez, Pibe, Rufo, Bermejo; Cristo.