CF Gavà - At. Saguntino: Sin tensión

El Gavà quiere despedir la temporada con victoria | Foto: Álex Gallardo

La Bóbila a rebentar. Ese es el objetivo que, aunque se antoje imposible, quiere conseguir, o acercarse a ello, el CF Gavà para el último partido de la temporada. Para ello, un gran condicionante: entrada gratis para despedir a la plantilla. Unos jugadores que han conseguido salvar al equipo pese al millón de trabas que ha puesto la directiva durante todo el año. En frente, un Saguntino destensado que también querrá despedir el año de su inicio en el bronce con buen sabor de boca.

Adiós a los héroes

El futuro es inhóspito en Gavà. Incierto es un adjetivo que actualmente se quedaría corto para definir el futuro a corto-medio plazo de la entidad gavanense. Lo que sí que parece claro es que el partido ante el Saguntino será el adiós de Boris Garrós, aquél hombre que llevó al Gavà a encadenar una racha de más de 25 partidos en Tercera (incluídos los playoff donde el equipo no perdió ni un encuentro) sin conocer la derrota, y a salvarse de forma holgada en la Segunda B. El pichichi se despedirá del estadio dónde más cómodo ha estado.

Boris dirá adiós a La Bóbila | Foto: Álex Gallardo

De la misma forma que Boris, también parece que Óscar Mena no continuará la próxima temporada. Pese a que las declaraciones del argentino siempre han dejado la puerta abierta a un futuro en el club, ni Maniega ni Mario Barri parece que vayan a apostar por la continuidad del técnico del milagro. Si no lo hacen, y tuvieran la posibilidad (sería comprensible que Mena no quisiera ni hablar del Gavà después de todo lo que ha sufrido este año), sería un auténtico error, y una falta de gratitud ante una persona que se dejó la vida por el club, cuando los directivos no han hecho ni la mitad por él.

Al margen de Boris y Mena, el partido ante el Saguntino también será el último para jugadores como Carles Mas (que se afianzó en la defensa desde que llegó a La Bóbila) o Enric Franquesa (lateral indiscutible en la segunda vuelta), debido a que volveran a sus clubes (Girona y FC Barcelona respectivamente).

Con todo, el técnico argentino ha asegurado en la previa del partido, que el encuentro ante el Saguntino "volverá a ser un premio para los menos habituales". Para Mena, el partido es un gran momento "para despedir a los chicos y la afición", ya que gracias a ellos "se ha conseguido la salvación".

Éric volverá a ser de la partida | Foto: Álex Gallardo

En lo extradeportivo, los problemas también vuelven a ser notorios. Lo único que pueden hacer los jugadores ante los impagos es denunciar el club, y si el tema no se resuelve antes del 30 de junio el club podría descender a Tercera División. Como bien explica el míster argentino, "los únicos que han estado a la altura en el club han sido los jugadores".

De cara al encuentro, Héctor Camps y Cuba son duda por sus molestias físicas.

Despedida de visitantes

Pocos podían imaginar cuando empezaba la temporada que el Atlético Saguntino estaría salvado a falta de cuatro fechas para el final. De hecho, la mayoría de pronósticadores de la categoría auguraban una campaña díficil para los de Guti, pero los de Sagunto han sabido convivir en la categoría instalados en la zona media durante todo el curso.

Es más, la temporada del Saguntino ha sido tan positiva que se cierra con una salvación más que sobrada y la consecución de la Copa Federación ante el Fuenlabrada (y los consecuentes 90.000 euros de premio).

El Saguntino conquisto la Copa Federación ante el Fuenlabrada | Foto: RFEF

En Liga, Saguntino y Gavà ya empataron en el partido de la primera vuelta a cero, en un encuentro que no se debió disputar a causa del temporal, y en que los condicionantes meteorólogicos fueron demasiados trascedentes como para que ninguno de los dos equipos lograra llevarse el gato al agua.

Posibles onces

CF Gavà: Éric; Peque, Mario Gómez, Alan, Neeskens; David, Gabi, Niko, Zak; Kyeremeh y Boris.

At. Saguntino: Lluna; Gámez, Gimeno, Marín, Óscar; Beni, Kike, Felip; Javi Boix, Lois y Salinas