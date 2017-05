Remontada para ser terceros

Google Plus

Partido de objetivos contrapuestos el que enfrentaba a Valencia CF Mestalla y Centre d'Esports l'Hospitalet en el templo del valencianismo: los locales jugándose la tercera plaza y los visitantes intentando meterse en el play-out de descenso para lograr salvar la categoría.



Con todo lo disponible saltaron ambos técnicos, que no guardaron a sus mejores hombres, sobre todo Ricardo Albadalejo, técnico del Hospitalet. Curro Torres sí hizo rotaciones, dando entrada desde el inicio a jugadores menos habituales como Alberto Gil, Cifu o Jordi Sánchez.

Poco fútbol y mucha suerte

El inicio del encuentro fue trepidante, y es que el conjunto visitante no tardó en demostrar que se jugaba la vida y que, a pesar de tener el deber de ganar, no dependían de ellos mismos para lograr su objetivo. L'Hospitalet arrancó con fuerza y logró encontrar espacios por banda izquierda en una zaga valencianista inédita, en la que Higón hizo estragos en el costado derecho y, tras conectar con Dani Fernández, acabó dando una asistencia al capitán visitante cuando a penas se había iniciado el partido para abrir la lata del mismo. El filial tardó poco en contestar, por mediación de Sito, aunque Dani Mallo estuvo acertado para atajar. Comenzó a relajarse el partido tras el fulgurante inicio y el Mestalla fue, poco a poco, haciéndose con el dominio del encuentro, aunque los visitantes quienes no dejaban jugar a los de Curro Torres y ponían en apuros al filial cada vez que merodeaban su área.



El filial valencianista comenzó a ir de menos a más con el transcurso del encuentro, y eso se vio reflejado en las ocasiones del Mestalla, que comenzó a llegar con mayor asiduidad sobre la meta de un Dani Mallo que atajaba cualquier indicio de peligro. Después de unos momentos de calma tensa llegó la jugada que cambiaría el signo de la segunda mitad: cerca del descanso sería expulsado Porcar por doble amonestación. Los de Curro Torres comenzaban su dominio con comidad y, fruto de su insistencia, llegaría el tanto del empate tras aprovecharse Jordi Sánchez de un error defensivo visitante para empujar a placer. Con el 1-1 se llegaría al tiempo de descanso.

Disputando un balón | Imagen: www.valenciacf.com

Monólogo y remontada del filial

La segunda mitad fue un monólogo del Valencia Mestalla, que salió mucho más reforzado tras anotar el gol del empate justo antes del descanso. Los de Curro Torres fueron dueños y señores del encuentro a raíz de lograr el tanto de la igualada, y ese dominio fue, poco a poco, transformándose en ocasiones de peligro que, por la gran actuación de Dani Mallo en la meta del Hospitalet, no acabaron en una goleada mayor.

Con el paso de los minutos, y viéndose superados en todas las facetas del juego y con un jugador menos, el conjunto visitante se fue empequeñeciendo, sabiéndose además descendido ya que ganaba con claridad el Atlético Levante. Dani Mallo continuaba acertado, despejando cualquier oportunidad de peligro del filial, pero nada pudo hacer ante el misil teledirigido que le mandó Grego Sierra -que a penas llevaba un minuto sobre el terreno de juego- directo a la escuadra. El Mestalla dio la vuelta al luminoso tras mucha insistencia y, viendo a su rival herido, logró cerrar el partido ya en el descuento, a través de un gol de Eugeni a centro de Zotko, cerró el marcador. Con el 3-1 acababa se daba fin al partido.

El Mestalla finaliza la temporada como tercero del grupo 3 de Segunda Divisón B y, con su victoria, manda al infierno de la Tercera División al Hospitalet. Los de Curro Torres esperan a Celta B, Fuenlabrada o Villanovense en el sorteo del play-off.