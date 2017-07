Sergio Sánchez refuerza la retaguardia del CD Atlético Baleares

Foto: última Hora

Después de las incorporaciones del preparador madrileño Armando de la Morena y del lateral derecho José Ruiz del Amo, el cuadro blanquiazul ha anunciado el segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Sergio Sánchez Jiménez, defensa central izquierdo procedente del Melilla. Posee una amplia experiencia en Segunda División B. Ha disputado 230 choques en sus ocho campañas en la división de bronce del fútbol español.

Este integrante nacido en Albacete el día 22 de agosto de 1987 ha militado en el Real Oviedo, Compostela, La Hoya Lorca, Villanovense y Melilla. Con este nuevo jugador, los palmesanos se aseguran una pieza que puede ser clave para el eje de la zaga balear. Además, también se ha completado todo el equipo técnico con las llegadas del preparador físico Rayco Mederos que ha trabajado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y de Dani Aparicio que será el entrenador de porteros. Proviene del FC Barcelona y tuvo una gran experiencia en el RCD Mallorca (2013/14 y 2015/16). Carlos Romero seguirá en el club blanquiazul como recuperador.

Sergio Sánchez Jiménez valoró su fichaje por el CD Atlético Baleares: "Conozco la historia del ATB y el interés de Patrick Messow y del míster, que habló conmigo, me di cuenta que es un proyecto ambicioso. Aportaré experiencia, soy un central seguro. Llevo muchos años en la categoría y he vivido todo tipo de situaciones. Hablar de ascenso en julio es precipitado pero nuestro presidente y el club tienen unos objetivos claros y nosotros tenemos que ir paso a paso, ahora hay que hacer un buen grupo e ir poco a poco posicionándonos en liga. Soy profesional, seguro, comprometido, no me escondo ni dentro ni fuera del campo y daré lo mejor de mí para los objetivos. Juego aéreo, salida de balón, son cosas que puedo aportar. De la plantilla conozco a todos porque estuve en el Carlos Belmonte y me gustó. He jugado contra Kike y Aulestia " afirmó

Patrick Messow, director deportivo del club palmesano, está muy orgulloso con este refuerzo: "Estamos muy contentos de presentar a Sergio, un central que nos va a dar mucho. Será un jugador importante, ha jugado dos playoffs de ascenso. Queremos mejorar la plantilla. Esta semana habrá novedades de más fichajes. Será un verano largo, especialmente con los delanteros " sentenció.

Finalmente, la junta directiva del club balear trabajará duramente para buscar más refuerzos para cumplir el objetivo de esta campaña: subir a La Liga 1|2|3.