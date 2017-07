"Migue" Marín Prieto completa la parcela defensiva

Foto: Mallorca Confidencial

Después de cinco incorporaciones, el lateral izquierdo granadino "Migue" Marín Prieto ha sido presentado como jugador del CD Atlético Baleares y se convierte en el sexto refuerzo de este mercado de verano. Su compromiso con el bloque de Armando de la Morena será de un curso. Su última escuadra fue el Mérida AD, conjunto del Grupo 4 de la Segunda División B. También, ha estado en los siguientes planteles: Toledo, Real Murcia, Elche Ilicitano y Reus Deportivo. Ha disputado 110 encuentros en Segunda División B.

"Migue" Marín Prieto fortalece el lateral izquierdo

Este integrante nació en Aiicún de Ortega (Granada) el día 19 de febrero de 1990. Realizó su etapa de formación en el Villarreal CF, uno de los clubes con mayor potencial de LaLiga Santander y su rendimiento fue bueno. En 2009/10, comenzó su carrera como profesional en el Toledo, pero las cosas no le fueron bien y se fue cedido al filial del Granada. En este club, no encontró la tecla en su juego. Entre las campañas 2011-2013, fue traspasado al Real Murcia y alternó choques con el primer equipo y filial para que cogiese experiencia.

Durante este tiempo mejoró sus prestaciones y el Elche Ilicitano se fijó en él y lo incorporó en sus filas. En el cuadro valenciano, disputó 36 encuentros y marcó dos goles. Su gran exhibición no pasó desapercibido en el mercado de la división de bronce y el Reus Deportiu hizo una oferta por el futbolista andaluz y él aceptó. Firmó unos excelente cursos con los catalanes y cumplió con éxito su labor como carrilero izquierdo. En la temporada 2015/16, consiguió el ansiado ascenso a Segunda con los de Tarragona. En 2016/17, estuvo en el Mérida AD y cuajo un excelente campeonato con ellos.

"Migue" Marín Prieto está muy contento y satisfecho por formar parte del proyecto blanquiazul: "Desde que se pusieron en contacto conmigo me ilusioné mucho. Viene de un año muy bonito para ellos, siguen creciendo cada año y no me lo pensé dos veces. Está claro que el club tiene un objetivo muy ambicioso como se vio la temporada pasada, el grupo es más complicado que otros años pero estamos aquí para poner nuestro granito de arena y que el Baleares esté en la zona alta. Xisco me ha hablado siempre maravillas del club, está muy cómodo aquí y me ha abierto las puertas y ahora me lo tengo que ganar ahora. Es el grupo más fuerte y es bueno tener gente con experiencia. Soy un lateral completo, competitivo y que intentará dejar huella con trabajo. El grupo es complicado pero no tenemos nada que envidiar a ningún equipo", afirmó.

Finalmente, la entidad balear hará todo lo posible para buscar más refuerzos en una temporada que se presenta interesante para el CD Atlético Baleares y su misión es el ascenso a la Liga 1 |2 |3.