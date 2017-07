El Mestalla prepara la pretemporada con un nuevo fichaje

Los jugadores del VCF Mestalla en las pruebas físicas. | Imagen: www.valenciacf.com

El filial valencianista se ha puesto manos a la obra este lunes realizando las rutinarias pruebas médicas y de esfuerzo previas a los entrenamientos. Los chicos del Valencia CF Mestalla no pisarán el césped de Paterna para ponerse bajo las órdenes de su nuevo técnico, el búlgaro Lubo Penev https://www.vavel.com/es/futbol/segunda-b/segunda-division-b-grupo-3/807816-penev-era-el-tapado-y-dirigira-al-mestalla.html, hasta el próximo miércoles, cuando completarán su primera sesión.

19 han sido los jugadores citados para realizarse las pruebas, la gran mayoría de ellos provenientes del juvenil, pues la plantilla ha sufrido una gran regeneración https://www.vavel.com/es/futbol/segunda-b/segunda-division-b-grupo-3/802721-el-mestalla-17-18-echa-a-andar.html. A éstos se le han sumado César Morgado, que llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa, aunque la pasada campaña estuvo cedido en el Villanovense. César tiene 24 años actúa en la posición de central y llega al filial para cubrir las bajas de Charlie y Ayala, jugadores veteranos y con un gran peso dentro del vestuario. Se habla muy bien de él, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

César Morgado en su paso por la Cultural. | Imagen: José Mendoza (vavel.com)

Otra vez a Pinatar

El Mestalla volverá, como hiciera el pasado verano, a concentrarse en las instalaciones de Pinatar Arena. Los pupilos de Lubo Penev estarán en tierras murcianas desde el miércoles 26 hasta el 31 de julio.

Además, el segundo equipo valencianista ya ha concretado algunos compromisos amistosos. El que más morbo tiene es el que les enfrentará al Lorca, conjunto dirigido por Curro Torres, antiguo entrenador del VCF Mestalla. En tierras murcianas tendrán también un encuentro ante el UCAM de Murcia.

No está previsto que el filial blanquinegro dispute ningún encuentro de pretemporada además de los que ya están concretados. Los de Penev tendrán cinco partidos de preparación antes de arrancar la liga.

Estos son los partidos cerrados:

- 26 julio vs Lorca en Pinatar Arena.

- 29 julio vs UCAM Murcia en Pinatar Arena.

- 5 agosto vs Reus en la Ciudad Deportiva de Paterna.

- 9 agosto vs Atlético Levante en la Ciudad Deportiva de Paterna.

-12 agosto vs Atlético Saguntino en Sagunto.