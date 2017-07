Penev: "Estoy ilusionado y centrado en el Mestalla"

Lubo Penev, presentado como nuevo técnico del VCF Mestalla | www.vavel.com

La llegada de Lubo Penev al banquillo del Antonio Puchades ha creado un gran revuelo en la prensa de la capital del Turia, que recuerda con mucho cariño al ex-jugador búlgaro que defendió la camiseta del Valencia en la segunda mitad de la última década del siglo pasado. El ya técnico del filial blanquinegro ha sido presentado en el mediodía del martes ante los medios de comunicación en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna en una rueda de prensa con mucha repercusión.

Para dar comienzo a la conferencia de prensa, el director de la Academia del Valencia Club de Fútbol, Luis Vicente Mateo, ha reconocido que presentan a Penev "con la máxima ilusión". También quiso agradecer al nuevo técnico del filial "la ilusión y actitud por aceptar este proyecto" y trasladar desde el club la ilusión que tienen con él; apuntando después que creen que "cumplirá los objetivos marcados".

"Hablamos del tema hace meses, pero se concretó la semana pasada" comentó sobre su repentina y sorprendente -pues nadie le incluía en las quinielas- llegada al filial del Valencia. "No todos los extranjeros pueden decir que están en casa cuando vuelven a España, estoy ilusionado" añadió el técnico sobre su reacción a la llamada del Valencia. La pregunta sobre si el puesto en el filial era un posible trampolín al primer equipo no tardó en salir, pero Lubo se mostró tajante: "estoy centrado en el Mestalla". No obstante, no se cerró puertas y añadió que no descarta "entrenar algún día en Primera".

El preparador búlgaro ha sido preguntado sobre el objetivo que tendrá su equipo esta temporada, a lo que ha respondido que "el objetivo número uno es preparar a los futbolistas para estar preparados para el primer equipo", en una contestación con voz tajante y convencida. Eso, sin embargo, no quiere decir que el filial no vaya a pelearlo todo, apuntando que "vamos a luchar por puntos y ganar el máximo número de partidos". En el aspecto deportivo señaló que "no hay presión" a la hora de encarar este reto tras la gran campaña que cosechó el filial la pasada campaña y que van a trabajar "por cerrar fichajes para completar la plantilla". Una plantilla en la que Penev espera poder contar con jugadores veteranos -mayores de 23 años- entre sus efectivos, respondiendo que "sí, hay que tener unos cuantos veteranos para poder llevar en determinados momentos el peso del equipo".

Por último ha hablado sobre su relación con Marcelino, entrenador del primer equipo, asegurando que ha hablado con él y que "va a haber contacto continuo y fluido" y que "van a subir todos los jugadores que se pidan".