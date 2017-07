Álvaro Sánchez fortalece la zona de ataque del Atlético Baleares

Google Plus

Foto: Alejandro Pelayo | Rayo Total

Después de seis fichajes, el CD Atlético Baleares dirigido por el madrileño Armando de la Morena presentó esta tarde a su séptimo refuerzo. Se trata del estilete centro Álvaro Sánchez Gutiérrez de 24 años de edad. Su último plantel fue la Unión Adarve, un conjunto de la Comunidad de Madrid que esta temporada ascendió a Segunda División B por primera vez en su historia. Firma por una campaña con opción a otra más. Este curso 2016/17 ha perforado la portería rival en 29 ocasiones. Se formó en las canteras del Atlético de Madrid y Getafe.

Es un delantero que posee una buena técnica y es capaz de finalizar jugadas con éxito. Además, tiene una gran capacidad de desborde. El conjunto palmesano ha renovado el contrato de Malik Fathi, un excelente centrocampista que puede ocupar diferentes demarcaciones y de Ilias El Khataby, un ariete que el pasado año estuvo en el División de Honor Juvenil Grupo 3 del CD Atlético Baleares y lo hizo muy bien. Sin embargo, el equipo blanquiazul no ha renovado a Carlos Cristeto.

Álvaro Sánchez Gutiérrez estuvo emocionado tras su presentación y transmitió estas palabras a los aficionados: "Es una oportunidad única que se presenta, un proyecto del mejor de 2ªB, no puede ser más ambicioso. Era una oportunidad que no podría rechazar. Hicimos una gran temporada en el Adarve y he ayudado con goles. Vengo con hambre y ganas, luchar cada balón y tengo remate. Lo que trabajé con De la Morena en mis pasos en el Atlético es un míster muy profesional y sé que lo hará bien. Es un sueño, es la oportunidad de mi vida".

Patrick Messow, director deportivo del club balear alabó esta llegada: "Hemos hecho un buen trabajo, en silencio y estamos contentos del fichaje de Álvaro. Es un chico que viene con mucha ilusión. En los últimos tres años ha marcado muchos goles, el año pasado 29. Tenemos muy buenos informes sobre Álvaro. Quizás no es conocido a 2ªB pero estoy seguro de que el próximo año lo será. Puedo confirmar que no renovaremos a Carlos Cristeto y le deseamos lo mejor en el futuro.

Partidos de pretemporada

El grupo de Armando de la Morena ya ha empezado la pretemporada con seis caras nuevas más Álvaro Sánchez Gutiérrez. El calendario de eventos de preparación del CD Atlético Baleares de cara a la liga 2017/18 será el siguiente:

22/07/2017 CD Atlético Baleares vs Juvenil A (19:00 h, Son Malferit)

26/07/2017 CD Atlético Baleares vs Felanitx (19:00h Son Malferit)

29/07/2017 CD Atlético Baleares vs Alcúdia (19:00 h Son Malferit)

02/08/2017 CD Atlético Baleares vs Constància (19:00h Nou Camp d'Inca)

09/08/2017 CD Atlético Baleares vs Esporles (12:00h Son Malferit)

13/08/2017 CD Atlético Baleares vs Santanyí (12:00 h Trofeo Brondo Son Malferit)

Finalmente, la entidad blanquiazul espera la mejor versión de este delantero y la directiva palmesana trabajará duramente para incorporar a más futbolistas para mejorar todavía más el nivel de la plantilla.