El Hércules mereció la victoria

El Hércules se estrenaba en casa ante su afición y lo dio todo pero no pudo llevarse la victoria. Gran bienvenida por parte de los hinchas alicantinos al equipo blanquiazul donde no se llenó el estadio pero si que presentó una muy buena entrada para ver el primer partido de la temporada. Antes de empezar el encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del reciente atentado en Barcelona.

Siviero salió con sus mejores hombres para intentar hacer el buen juego que ya vimos esta pretemporada, pero no contaba con un inicio fulgurante del Olot que parecía no importarle jugar su primer partido como visitante ya que ellos parecían los locales. El Olot se hizo con el control del juego en los primeros minutos del encuentro y apretaba bastante bien la salida de balón herculana. A los de Siviero les costaba mucho sacar el balón jugado y tardaron bastante en entrar al partido. El primer disparo a puerta del partido corrió a cargo del Olot, haciendo intervenir a un Falcón que estuvo magnífico durante todo el partido.

Pasado el cuarto de hora el Hércules se metería en el partido gracias a un disparo un tanto desviado por parte de Juli. A partir de ahí el conjunto blanquiazul empezó a adueñarse del partido y minutos más tarde a punto estuvo de adelantarse en el marcador tras un rechace que coge Juanjo fuera del área y pasa rozando el palo derecho.

Llegando a la media hora de juego, los olotenses iban a disponer de una falta bastante peligrosa al borde del área herculana, que iba a acabar en gol anulado por fuera de juego después de que Falcón hiciera dos tremendas paradas en boca de gol, pero con la jugada ya invalidada. Pocos minutos después el colegiado Iván González González, enseñaría la primera cartulina amarilla del partido a Juanjo tras soltar el brazo a un jugador del equipo catalán.

El Hércules seguía intentando acercarse a la portería contraria a base de toque y buen juego. Antes de irse al descanso hubo dos buenas ocasiones en las que pudo anotar gol el cuadro de Alicante, la primera un cabezazo desviado por parte de Chechu y la segunda un rechace que coge Paco Peña tras un corner y desde el semicírculo del área manda el balón muy cerquita del travesaño.

La segunda parte empezaría sin mucha acción como al inicio del partido. Les costó a ambos clubes meterse en el encuentro, fue una pelea en el centro del campo donde ambos se discutían la posesión pero sin llegar a puerta..

Cumpliendo la hora de partido, el Hércules estrenaría dos fichajes como Moha y Pepelu, entrando ambos por Nieto y Juanjo respectivamente. Cabe destacar el buen partido del también nuevo fichaje Juanjo que si no fuera por esa amarilla seguramente hubiese acabado los noventa minutos. Poco se pudo ver de Moha y Pepelu pero hicieron una buena actuación ambos. Moha tal vez más participativo y visto más veces con el balón ya que el Hércules buscaba las bandas para el centro y encontrar así la forma de marcar gol.

Fue en el minuto 61 cuando Samuel intenta sacar la pelota jugada desde atrás y falla en el pase que es interceptado por el 9 olotense, y éste queda en un mano a mano contra Falcón donde lo bate con facilidad. El Hércules no se merecía ese gol pero estuvo desafortunado Samuel en esa entrega donde aun así completó una muy buena primera parte y en general buen partido.

Con el Olot por delante del marcador el Hércules buscaba el gol pero no llegaba. Tras el gol catalán los de Siviero se hicieron con el partido y los olotenses se encerraron atrás a la espera de alguna contra.

Diez minutos quedaban para que finalizara el encuentro cuando Juli se hizo con el balón en la medialuna del área, recortara a un defensa y clavara un disparo raso pegado al poste, un gran gol para empatar el encuentro.

Pudo ponerse por delante el Hércules en varias ocasiones pero no estuvo acertado de cara a puerta. En los minutos finales la afición pidió un penalti tras un empujón a Chechu en el área cuando iba a rematar un centro de cabeza, pero el arbitro no lo vio y no pitó la acción.

El partido acabaría empate con un gol anotado por ambos equipos. El Hércules dejando buenas sensaciones, aunque todavía le queda mucho trabajo para lograr el futbol que quiere Siviero.