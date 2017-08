El Cornellà se topa con los palos en Ontinyent

Google Plus

El Cornellà de Jordi Roger se encontró en tierras valencianas un enemigo inesperado que le privó de la victoria, los palos. Hasta en dos ocasiones estrelló el balón el conjunto verde en la madera en una primera mitad donde, por ocasiones, la UE Cornellà mereció algo más que el empate a cero. En la segunda parte los verdes no crearon tantas ocasiones claras y el choque se igualó en estos segundos cuarenta y cinco minutos.

Arranque local prometedor

Los del sur de Valencia han vuelto a Segunda B tras cuatro años sin pisar la categoría. Un aspecto que lanzó a los locales en un primer tramo de partido con un par de aproximaciones por parte del Ontinyent. Juanan en dos ocasiones probó fortuna sin gran puntería. Diez minutos más tarde, Sascha lanzó un disparo lejano que puso en apuros al guardameta local.

Bien entrada la primera parte el Cornellà tuvo las ocasiones más claras del encuentro. Enric hizo lucirse a Álvaro Campos y el rechace lo envió Sascha al travesaño cuando se cantaba el primero del choque. Poco antes del descanso, Édgar remató a la base del palo un buen balón servido por Cortés desde la banda. Un enemigo inesperado que privó a los verdes de irse con ventaja a vestuarios.

Segunda mitad de menor ritmo

El cansancio hizo mella en unos jugadores que no pudieron seguir con la misma intensidad que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Anaba y Leomar probaron fortuna por parte de los locales, pero el primero no encontró portería y el segundo se topó con un inspirado Craviotto. Por parte de los visitantes, Enric fue el autor de las dos jugadas de peligro en la segunda mitad. En la primera de ellas, el ariete cabeceó a las manos de Álvaro Campos, y en la segunda realizó un pase de la muerte que no encontró rematador en el área chica. Al final, reparto de puntos en un encuentro en el que, por ocasiones claras, mereció más el conjunto catalán.

En la próxima jornada liguera, el Ontinyent visitará el campo del Ebro, equipo que perdió en la jornada inaugural en su visita a Sagunto ante el Atlético Saguntino. Por su parte, el Cornellà se estrenará en el Nou Municipal ante el Llagostera, conjunto que perdió en casa ante uno de los históricos de la categoría como el Alcoyano. Ambos buscarán la primera victoria tras no poder conseguirla este fin de semana en el Clariano.

