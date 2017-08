RCD Mallorca - Penya Deportiva: un derbi para la historia

Google Plus

RCD Mallorca y Penya Deportiva se verán este sábado -a partir de las 17:30 horas- las caras en Son Moix, un estadio que el pasado lunes cumplió 18 años y que este curso acogerá por primera vez en su historia fútbol de la categoría de bronce.

Señalar que ambos equipos afrontan el envite con dinámicas opuestas. Y es que mientras los locales se estrenaron en la competición derrotando a domicilio al Peralada - Girona B (0-1), los eivissencs cayeron en su feudo ante el Formentera (0-1). Todo ello rodeado de un ambiente enrarecido debido a la negativa de la directiva local por habilitar la grada de Tribuna Sol, tal y como demandan sus fieles aficionados.

Sin antecedentes oficiales

Curiosamente, los bermellones nunca se han enfrentado a los de Santa Eulalia en partido oficial. Eso sí, en mayo de 2004, los barralets derrotaron a los ibicencos en la final del extinto Trofeu Illes Balears (0-2) en una tarde en la que Luis Aragonés se sentó (sin saberlo) por última vez en el banquillo mallorquinista. Por entonces, pocos podían vaticinar el decepcionante papel de la selección española en la Euro de Portugal que provocó la destitución del seleccionador, Iñaki Saéz. Un movimiento que desencadenó la espantada de "El Sabio de Hortaleza", la segunda que protagonizó en apenas tres años en la isla.

Derby histórico

Este sábado, la Penya Deportiva se convertirá el primer equipo balear no mallorquín en pisar el pasto de Son Moix. Cabe recordar que, además del RCD Mallorca y su filial, tan sólo otros dos equipos de la comunidad conocen el feudo ubicado en Camí dels Reis: Llosetense y Ferriolense, ambos en sendos amistosos celebrados durante el periplo de Valery Karpin.

Por otra parte, destacar que los bermellones no coincidían con un equipo balear en el torneo regular desde la temporada 1981/82 cuando se midieron al Ibiza. No obstante, cabe subrayar que el último derby oficial de los mallorquinistas tuvo lugar en el ejercicio 1997/98. Entonces, los futuros "Héroes de Mestalla" se deshicieron del Sóller -en aquellos momentos en la categoría que ahora militan los rojillos- en un choque correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey y en el que, por cierto, los de Cúper no lucieron sus nombres en sus espaldas por última vez hasta el domingo pasado en Cataluña.

Los de Peralada

Según parece, Vicente Moreno repetirá en Palma el once que en la pasada jornada alzó los brazos en tierras catalanas es decir Reina; Joan Sastre, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla; Marc Pedraza, Damià Sabater, Pol Roigé, Lago Junior; Cedric y Álex López. No obstante, no hay que descartar que Abdón Prats entre de inicio en la punta de ataque.

En cuanto a los visitantes -que en sus dos anteriores experiencias en la categoría descendieron en su primer año- señalar que su técnico, Damià Mori, ha afirmado durante la semana que "vendremos a competir". El choque será arbitrado por Calderiña Pavón, del colegio catalán.