La asignatura pendiente del Deportivo Aragón

El Deportivo Aragón no termina de arrancar. El filial del Real Zaragoza no ha empezado muy bien la temporada, y eso los resultados lo acaban notando. Después de ocho jornadas, el Deportivo Aragón es el equipo más goleado de toda la Segunda División B. Los zaragozanos han encajado dieciocho tantos tras dos meses de competición liguera, un promedio de más de dos goles por partido.

Con sus cuatro puntos y colista del grupo III, no andan muy lejos de la salida del descenso, pero sus más cercanos, Llagostera y Peña Deportivo, y Peralada, con once y trece goles respectivamente, han encajado menos tantos. Sin embargo, y en diferencia con estos equipos, el Deportivo Aragón no ha ganado en Liga en lo que va de competición.

Los de César Láinez han encajado en todos sus partidos disputados hasta el momento (empates por 1-1 ante Lleida Esportiu, UE Olot, Sabadell y CF Peralada y derrotas por 0-2, 0-4, 5-2 y 3-1 ante Valencia Mestalla, Elche, Badalona y Hércules respectivamente). Un dato donde se aprecia la flacidez de una defensa que hace aguas.

Pese a estos datos, es el colista con más puntos de la Segunda División B. El colista del grupo I, Valladolid B, tampoco ha conseguido ganar, y lleva tres puntos. Tampoco ha conseguido ganar el colista del grupo II, Peña Sport, y el colista del grupo IV, el Lorca Deportiva; el primero de ellos ni siquiera ha puntuado, mientras que el segundo también lleva tres puntos. Además de ser el colista con más puntos, es el colista con mayor número de goles marcados, con siete tantos, por los seis de Valladolid B, el tanto logrado por el Peña Sport y los cuatro del Lorca Deportiva.

Tras su empate en casa ante Peralada, donde se le escapó el triunfo tras empezar ganando, esta jornada jugarán en el Campo Municipal del Santa Eulalia del Río ante el Peña Deportiva, con una nueva oportunidad ante otro rival directo para mejorar sus datos.