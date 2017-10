UE Llagostera – Elche CF: Obligados a ganar fuera de casa

Google Plus

Una nueva jornada de liga en 2ºB arranca, y el Elche viaja hasta Girona para enfrentarse en la tarde de hoy al Llagostera. Tras ganar por la mínima en el último encuentro frente al Ontinyent en el Martínez Valero gracias a un gol de penalti en el descuento que se encargó de anotar el delantero Nino, los de Vicente Mir está obligados a ganar lejos de su fortín para acercarse de nuevo a la primera posición de la tabla, que actualmente la ocupa el Mallorca.

Superando la mala racha que encadenó el equipo llegando a cosechar dos empates consecutivos, los franjiverdes llegan a esta novena jornada con sed de goles y deseando encadenar dos victorias consecutivas. Los ilicitanos son segundos con 18 puntos, solo por detrás del Mallorca que suma 4 puntos más que los franjiverdes y que no conoce la derrota en lo que llevamos de temporada.

Por su parte, el Llagostera llega al encuentro ante el Elche tras perder por la mínima en el campo del Lleida Esportiu. Jorge Félix anotaba en el inicio de la segunda mitad, y los de Óscar Álvarez no pudieron darle la vuelta al marcador para obtener los tres puntos. Con tres derrotas y dos empates en los últimos cinco encuentros, el conjunto local se encuentra en puestos de descenso, ocupando la decimonovena posición con tan solo 5 puntos.

Los locales buscan obtener los primeros tres puntos ante su afición, ya que el equipo solo ha conseguido ganar en la segunda jornada de la liga ante el Cornellá. Pero los pupilos de Vicente Mir no lo van a poner nada fácil, tienen sed de victoria y de goles para devolver la ilusión a la hinchada ilicitana. Los franjiverdes pretenden golear como lo hacían en las primeras jornadas de la competición, algo que ya queda atrás para muchos.

Convocatoria:

El Elche CF partía en la mañana de ayer tras finalizar el entrenamiento hacia tierras catalanas. Antes de emprender el viaje, Vicente Mir dio a conocer a los 18 jugadores que viajaban hacia Girona. Los jugadores convocados por el técnico franjiverde son: José Juan, Guille Vallejo, Peris, Adrián Jiménez, Golobart, Primi, Edu Albacar, Rubén García, Provencio, Samba, Javi Flores, Collantes, Diego Benito, Iván Calero, Lolo Plá, Sory Kaba, Benja y Nino.

Cabe destacar que tras las lesiones de Tekio y el central Gonzalo Verdú, además de la expulsión de Manuel Sánchez en el el último encuentro ante el Ontinyent, Vicente Mir ha tenido que tirar de cantera, y ha citado al lateral derecho del Ilicitano, Rubén García, y al centrocampista Samba, también del filial franjiverde. Por su parte vuelven a la convocatoria el meta Guille Vallejo, ya recuperado de su lesión de hombro, Sory Kaba, que se encontraba concentrado con la selección de Guinea, y Collantes, que a presar de ser duda para el encuentro por un esguince en su rodilla en el último choque, llega para visitar al Llagostera.

Por su parte, el técnico del Llagostera, Óscar Álvarez, no ha dado a conocer a los 18 jugadores convocados para disputar el encuentro de hoy a las 18:00h en el Camp Nou de Llagostera. A pesar de ello, Ayala y Alex Colorado siguen de baja, y no podrán estar en el encuentro ante el Elche, por su parte Facundo Guichon es duda para el encuentro y es complicado que se encuentre convocado en la tarde de hoy para disputar el partido.

Posibles onces iniciales:

Elche CF: José Juan, Iván Calero, Primi, Golobart, Adrián Jiménez, Diego Benito, Provencio, Javi Flores, Collantes, Sory Kaba y Nino.

UE Llagostera: Marcos, Chica, Lucas Viale, Esteban, Raúl Fuster, Chele, Leo, Marc Carbó, Maynau, Chabboura y Gabarre.