El Elche cae por primera vez en la temporada

Elche CF: José Juan; Iván Calero, Primi, Golobart (Javi Flores, min. 84), Edu Albacar, Adrián Jiménez; Diego Benito (Samba, min. 67), Provencio, Lolo Plá (Benja, min. 67); Sory y Nino.

El Elche CF cosecha su primera derrota en lo que llevamos de temporada. Desde el inicio de la competición, y tras 8 jornadas, los franjiverdes no sabían lo que era perder. Los pupilos de Vicente Mir se enfrentaban al Llagostera en un estadio complicado y al que no estaban nada acostumbrados; un campo de césped artificial y de dimensiones reducidas. El Elche llegaba a este encuentro con 3 empates y 5 victorias, la última frente al Ontinyent y gracias a un penalti en el último minuto que Nino pudo trasnsformar, además los franjiverdes se encontraban en la segunda posición solo por detrás del Mallorca, que se coronaba cómo líder en solitario.

Por su parte, el conjunto local no llegaba en las mejores condiciones al encuentro ante el Elche, los de Óscar Álvarez no conocían la victoria desde la segunda jornada de la competición, y su afición aún no había podido celebrar una victoria en su fortín. Además, el Llagostera se encontraba en puestos de descenso ocupando la penúltima posición con 5 puntos.

Cambios notables en la alineación franjiverde

Cómo era de esperar, las variaciones en el once titular de Vicente Mir ser harían de notar. Las bajas por lesión y por sanción están pasando factura al técnico franjiverde, quien ha tenido que tirar de cantera para suplir las bajas sobre todo en la zona defensiva. Dos jugadores del filial, Rubén y Samba viajaron con el equipo hasta Girona, y este último llegó a jugar algunos minutos. Vicente Mir dio entrada a Primi, Golobart, Diego Benito, Lolo Plá y Sory Kaba en el lugar de Gonzalo Verdú, Manu Sánchez, Iván Sánchez, Javi Flores y Benja.

Inicio prometedor

Con el pitido inicial el Elche salió a por todas, y en el segundo 23, Sory Kaba recogía un rechace en el área y definía a la perfección para abrir el marcador. El conjunto franjiverde empezaba bien, pero los jugadores no debían confiarse demasiado. El Llagostera no se vino abajo, y se fueron a por el gol del empate. Las llegadas al área defendida por José Juan eran continuas, y el meta franjiverde tuvo que hacer varias intervenciones para salvar el tanto de los locales.

Los ilicitanos también gozaron de oportunidades para poner tierra de por medio, pero el esférico no conseguía entrar. Adrián Jiménez tuvo la suya con un disparo lejano, que Marcos atajaba sin demasiados problemas. Golobart también veía portería, pero su disparo lo paraba el meta local. Tras una primera mitad sin demasiados sobresaltos el encuentro se marchaba al descanso con el Elche ganando por la mínima y sufriendo mucho atrás.

Segunda parte para el olvido

Tras el paso por vestuarios los locales metieron dos marchas más, y ante un Elche impasible e incapaz de reaccionar, el Llagostera se vino arriba. Al minuto de arrancar la segunda mitad, Moha empataba el encuentro y le daba alas a su equipo. Por su parte, al Elche no le salía nada, las ocasiones no terminaban de llegar y José Juan se convirtió en el héroe del conjunto franjiverde evitando en infinidad de ocasiones el segundo tanto de los locales.

El Llagostera apretaba, y los franjiverdes aguantaban como buenamente podían. Tras gozar de muchas ocasiones, a falta de 10 minutos para el final del encuentro, Gabarre aparecía para anotar el gol que les daba la victoria. Sin apenas tiempo para reaccionar, los de Vicente Mir veían cómo se les escapaba el partido y cosechaban la primera derrota en esta temporada.

Con esta derrota ante el Llagostera y con las victorias del Mallorca y del Villarreal B, los franjiverdes caen hasta la tercera posición. El próximo encuentro será en el Martínez Valero el sábado a las 18:00h. Los hombres de Vicente Mir recibirán al Alcoyano en su fortín.

