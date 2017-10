UE Olot - UE Llagostera: derbi gerundense como trampolín

Google Plus

Partidazo a la vista el de la tarde del domingo, a las cinco como antaño, con un derbi entre Olot y Llagostera con más que tres puntos en juego. Dos equipos que vuelven a enfrentarse cuatro años después.

Llegan igualados a ocho puntos y con la necesidad de ganar para salir del barro del Grupo III. Tres puntos que podrían suponer un auténtico trampolín clasificatorio y moral para los que los obtenga y una gran losa para el que le salga la otra cara de la moneda.

Un encuentro en el que se espera que el Estadio Municipal vuelva a vestirse de gala atrayendo a más público que en las anteriores citas como ya pasara en la última edición de este derbi en 2014. Revisando los precedentes en el Estadio Municipal, encontramos dos victorias locales; 3-0 en la temporada 05/06 y 1-0 en el curso 13/14 con gol de penalti de Carlos Martínez.

Viejos conocidos por Olot

Un derbi con una larga lista de jugadores de la UE Olot con pasado azulgrana; Jordi Masó, Roger Barnils, Marc Mas, Uri Santos y Dembo, los jugadores que han vestido ambas elásticas.

En cuanto al capítulo dea UE Olot contará con las ausencias de Yeray, Jose y Moha por lesión, y la incógnita del sistema que pondrá en liza. Un partido con el que querrán olvidar cuanto antes el resbalón de la jornada pasada ante el Ontinyent.

Martín Posse:

''No me fío nada de la situación del Llagostera''

Para el técnico del Olot, a pesar de ser un derbi, es un partido más: ''Trabajamos el partido como uno más, el derbi se vive en el ambiente y en la prensa pero la preparación es la misma. Es un partido muy importante porque estamos en igualdad de puntos en una zona que no nos gusta''. Además, advirtió sobre su rival: ''No me fío de la situación del Llagostera, es un equipo que tiene calidad y tiene buenos jugadores. Son competitivos, tienen potencial y un estilo muy definido'', valoraba.

Siete días de ensueño

Semana grande en Llagostera ganando al Elche y eliminando al Girona de la Copa Catalunya. El entrenador Óscar Álvarez la valoró como ''un refuerzo moral''. Ahora, les toca redondearla en un derbi gerundense con un rival que el técnico aseguró que les ''exigirá mucho también''.

El Llagostera ocupa zona de descenso tras un pésimo arranque, pero la anterior jornada pasó a ser el primer equipo del Grupo en ser capaz de derrotar el Elche (2-1). Un partido para el que Óscar Álvarez empieza a contar con prácticamente la totalidad de su plantilla: sin sancionados y con la vuelta de Ayala tras su ausencia por lesión y la duda de Álex Colorado, que también podría volver.

Posibles onces iniciales

UE Olot: Xavi Girard; Carles Mas, Blázquez, Bigas, Barnils, Roger, Héctor Simón, Nacho Pérez, Alfredo, Uri y Marc Mas.

UE Llagostera: Marcos; Lucas Viale, Esteban, Raúl Fuster, Chele, Guichón, Leo, Marc Carbó, Maynau, Moha y Gabarre.