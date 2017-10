César Láinez: "El botín que nos llevamos es menor del que nos merecemos"

Foto: Real Zaragoza.

César Láinez, entrenador del Deportivo Aragón, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Atlético Baleares, partido disputado en la CIudad Deportiva del Real Zaragoza. El partido acabó con 1-2 favorable al Atlético Baleres, con los goles de Miguel Prieto y Nacho Heras que remontaban el gol inicial de Rubio. Otro punto negativo fue que el Deportivo Aragón se quedara con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Albert Torras.

El Deportivo Aragón no estuvo lejos de, al menos, cosechar otro punto en casa. Tras diez jornadas de competición, los de César Láinez no conocen la victoria, con cinco empates y cinco derrotas en los encuentros ligueros: "Han sido las pequeñas decisiones las que han provocado la derrota", decía el entrenador del equipo aragonés. "El equipo ha vuelto a competir bien contra un rival más experimentado, pero una vez más el botín que nos llevamos es menor del que nos merecemos".

Y otra vez, tras empezar ganando, el equipo no consigue la victoria. Tercer partido (junto al empate en casa ante el Peralada y la derrota en Badalona), en donde el equipo empieza ganando y finalmente no se lleva la victoria (de haber podido conseguir nueve puntos a conseguir tan solo uno), y tercer partido consecutivo y cuarto en total (además de estos tres, el de la semana pasada en Santa Eulalia) donde el equipo fue ganando en algún momento del partido y no lo hizo al término de este: “Somos un equipo joven y debemos aprender a interpretar este tipo de cosas. No se ha perdido por la expulsión, pero el equipo debe mejorar y seguir creciendo".

Una jornada más, el Deportivo Aragón se queda como colista del grupo III de la Segunda División B, un punto por detrás del penúltimo clasificado (Peña Deportiva) y cuatro puntos para salir del descenso.