Barragán:"el empate me sabe a poco" Foto: Herculesdealicante.net

El pasado domingo 22 se jugó el partido que enfrentaría al Formentera y Hércules en un frenético duelo. El partido, que terminó en un empate a uno, dejó tanto a los locales como a los visitantes con mal sabor de boca, pues ambos buscaban los tres puntos.

Tras el partido el nuevo mánager del equipo alicantino habló en rueda de prensa. Todo el mundo estaba mas expectante puesto que fue el primer partido como técnico de Barragán e interesaban sus declaraciones. Algunas de las palabras que Claudio dijo fueron:"El punto me sabe a poco. El equipo ha hecho mucho para ganar y nos penalizó la falta de acierto". Para acabar dijo:"Hemos hecho el partido que teníamos que hacer en este campo, intensos y ganando los duelos". Barragán se mostró contento con el equipo por haber creado más ocasiones de peligro que el rival pero no dudó en decir que no estaba del todo contento por obtener solo un punto.

El próximo partido que Barragán tiene que tener en mente es el domingo contra el peña deportiva, situados en la penúltima posición de la tabla, un encuentro en el que sería inadmisible no obtener los tres puntos.