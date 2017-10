Tito García Sanjuán: ''Contra el Athletic jugaremos con el corazón''

Google Plus

Foto: SD Formentera.

''La intención es que la eliminatoria esté viva para la vuelta'', así de ambicioso y competitivo se mostraba el técnico de la SD Formentera en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Athletic Club. Pero bien es cierto que siempre con los pies en el suelo, ya que como él mismo reconoce ahora mismo ''pasar es una utopía'', pero la intención es competir y que no sea un resultado abultado y estar vivos para viajar a Bilbao.

El cansancio mañana no será excusa. Una cita histórica como esta, no entiende de calendarios ni de sobrecargas: ''Todo lo que mañana corramos, que va a ser mucho, no lo notaremos porque se juega estos partidos con el corazón y por momentos hasta flotas por el campo pero sí que lo notaremos el sábado. Es cuestión de disfrutar'', explicaba el entrenador aragonés.

''Estamos paseando el nombre de Formentera por toda España''

Sobre su rival, no escatimó ante su poderío 'todoterreno': ''Es un equipo que está hecho a todas las circunstancias. Muchos de ellos han jugado en Segunda B hace poco, han jugado en este tipo de campos, pero si tienen un pequeño resquicio por donde hacerles daño pues lo intentaremos'', declaraba García Sanjuán.

Una ronda muy visible de la Copa del Rey que es una oportunidad para y por Formentera: ''Solo hay que ver que algunos de los entrenadores con los que nos enfrentamos el año pasado en Copa no sabían ni donde estaba Formentera, y estamos hablando de España. Creo que estamos paseando el nombre de Formentera por todo el país y dejando una buena impresión en favor de la isla