Albadalejo: "Será un partido con mucha intensidad"

Albadalejo | Foto: Lleida Esportiu

Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida Esportiu, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo ante la Real Sociedad en el Camp d'Esports, correspondiente al partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Albadalejo no descarta que haya intensidad, sobre todo porque se trata de un equipo de la máxima categoría y que juega en Europa League: "Será un partido con mucha intensidad sobre un rival que marcará el ritmo del partido. La diferencia de categoría entre los dos equipos no me asusta, mis jugadores saldrán a competir de tú a tú ante un rival de Primera División y que compite en la Liga Europa".

Además, espera que haya lleno en el estadio para animar al equipo, y asegura que darán el máximo para agradar a su público: "Esperamos mañana poder ver el Camp d'Esports de las grandes citas. Esta eliminatoria será una fiesta para los jugadores, técnicos, público y ciudad. Hay una cierta responsabilidad el hecho de jugar en casa porque queremos agradar al público leridano. Queremos estar a la altura para competir al máximo".

Sobre el rival, Albadalejo viste a la Real Sociedad como un club histórico, y especifica que la clave será aguantarles y cerrar huecos para que el Lleida pueda crear peligro: "La Real Sociedad es un club histórico, por lo que vendrán con sus mejores jugadores posibles. Será un duelo de máxima dificultad. Las claves para afrontar con garantías este partido son evitar cometer muchos errores y defender muy bien. Cuando podamos atacar, intentarlo con rapidez. La receta se basa en reducir espacios, que no tengan tiempo para pensar, recuperar balones y cuando tengamos el balón, atacar rápido".

Sobre los jugadores que alineará, el técnico del Lleida se mostró confuso: "No es una decisión todavía tomada la de dar minutos a los menos habituales. Aún se debe valorar. Cuantos más jugadores puedan jugar esta eliminatoria, mejor, pero para nosotros lo más importante es la liga".