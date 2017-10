SD Formentera - RCD Mallorca: David contra Goliat

Google Plus

David contra Goliath. Un tópico futbolístico que define perfectamente el derbi balear de este sábado, a partir de las 17 horas, en el Municipal de Sant Francesc. Y es que el novel en la categoría y decimosexto clasificado, el Formentera, recibe al líder (y todavía invicto) RCD Mallorca.

Los locales buscarán repetir la magnífica imagen del pasado miércoles en la Copa ante el Athletic Club (1-1) frente a un rival que no ha encajado ningún tanto como visitante y que durante esta semana, se ha ejercitado en el campo de césped artificial de Son Bibiloni para adecuarse a la superficie del terreno del equipo que dirige Tito García Sanjuán. No hay que olvidar que mientras los de Mallorca suman siete triunfos consecutivos los formenterenses no alzan los brazos en el campeonato regular desde que la quinta jornada cuando derrotaron a domicilio al Llagostera (0-2). Desde entonces, tan sólo han logrado tres puntos de los últimos 15 puntos en liza.

El Mallorca no estará solo

Más de trescientos aficionados se desplazarán desde Palma hasta Formentera para asistir el encuentro que se disputará en el único estadio de la categoría al que sólo se puede acceder en barco.

En otro sentido, cabe recordar que el feudo contará con las gradas supletorias que ya fueron habilitadas para el encuentro del torneo del ko. De esta manera, más de 3.000 espectadores presenciarán un envite que hace días ha agotado sus boletos.

Antecedentes

El 2 de junio de 2002, el RCD Mallorca se convirtió en el primer de la máxima categoría en visitar el recinto formeterenc. Aquella tarde, los barralets golearon a los locales (0-5) gracias a las dianas de Álvaro Novo, Amate y Losada, este último autor de un "hat trick" en un amistoso que presenciaron 700 espectadores.

Por otro lado, destacar que la última vez que los mallorquinistas jugaron un partido oficial en Formentera fue en la temporada 1979/80. Dirigidos por Antonio Oviedo, los futuros campeones de la Tercera División balear se impusieron con autoridad (1-3).

Fran Grima por Joan Sastre

Por segunda vez en el curso, Joan Sastre se perderá por sanción una cita. Fran Grima se perfila como su sustituto como ya hizo en la tercera jornada en el derbi palmesano ante el Atlético Baleares (0-0) en el único encuentro liguero que los de Vicente Moreno no han ganado en el presente curso. Cabe señalar que el ex lateral, entre otros de Nàstic de Tarragona, tan sólo ha participado en el citado envite y en la eliminatoria copera frente al Lleida que a la postre significó la eliminación de los actuales líderes del grupo III.

En la SD Formentera, no poseen sancionados para esta jornada, pero sí que varias bajas que ya llevan siendo notables las últimas semanas: no podrán jugar por lesión Agus y Muñiz, y sobre todo importante la más que posible ausencia del punta Bruno Vinicius. También será duda para el choque Quesada tras quedarse fuera de la convocatoria del partido ante el Athletic.

Posible onces iniciales

SD FORMENTERA: Contreras; Samuel, Bonilla, Fobi, Dailos; Maikel, Liñán, Dailos, Omar, Riera; Juan Antonio.



RCD MALLORCA: Reina; Fran Grima, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla; Marc Pedraza, Damià Sabater, Lago Junior, Giner; Álex López y Abdón.