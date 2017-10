El Lleida no pudo aguantar a la Real Sociedad

Google Plus

Segunda derrota de la temporada del Lleida. En este caso, no fue en la Liga, sino en la Copa del Rey. El conjunto de Albadalejo recibía a la Real Sociedad de Eusebio Sacristán en lo que era el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa. Y no hubo suerte, aunque la eliminatoria está abierta. Un gol de Canales a la media hora de partido supuso la victoria del conjunto txuri-urdin, pero un resultado tan ajustado que la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta en Anoeta.

La Real dominó al inicio

En el equipo local jugaron los habituales que también juegan en la competición liguera, aunque con algunas rotaciones respecto al partido del pasado domingo ante el Cornellá. La Real Sociedad, por su parte, solo repitieron tres jugadores de los que jugaron el pasado domingo ante el Espanyol: Rulli, Íñigo Martínez y Xabi Prieto. El conjunto realista comenzaba monopolizando la posesión desde el principio.

En la primera llegada, Oliveros, portero del Lleida, salía con seguridad para evitar la escapada desde la banda derecha de Juanmi, tras un mal control de Andriu. Este último sería protagonista de la siguiente jugada, donde cortaba un centro de Canales que llevaba peligro. Hasta el minuto 10, la posesión era total de la Real Sociedad, llegando a tener el balón hasta en un 80%.

El Lleida no se hacía eco hasta llegado el primer cuarto de hora, con una jugada de Aitor Núñez, quien cedió el balón hacia la banda para Pumar, pero este se encontraba en posición antirreglamentaria. En la siguiente jugada, el Lleida tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Saque de banda para los leridanos que acaba en un centro de Huertas, pero no encontró ni a Moussa ni a Nierga, jugadores más cercanos a enganchar el balón.

Llegados a la media hora, Januzaj cazó un balón de volea que no encontró portería tras un gran centro por la derecha. Y en la siguiente jugada, llegaba el tanto realista. Rechace de la defensa, Canales cazaba el balón desde una distancia de treinta metros, y con un potente disparo, el esférico se metía el balón por la escuadra de la portería, sin que pudiera hacer nada Oliveros. En la última de la primera parte, Núñez no llegó a un balón después de un centro desde la banda, en una de las pocas llegadas del conjunto de Albadalejo. Se llegaba al descanso con el 0-1 favorable a la Real Sociedad, y tres cuartos de la posesión para el conjunto vasco.

El Lleida mejoró tras el descanso

En la segunda mitad, el Lleida salió con más fuerza, decidido a empatar la eliminatoria. Nada más empezar, Toño tuvo que salir para despejar de puños un centro de Pumar que estuvo cerca de encontrar a Nierga. En la siguiente jugada, falta de Huertas al corazón del área rechazada por la defensa, y el despeje lo cazaba Valiente, que de volea remataba para que posteriormente Toño se empleara a fondo y mandar el balón a saque de esquina. El saque de esquina lo desaprovechó el Lleida, pero posteriormente, Pumar no llegó a rematar un centro de Núñez que pudo haber sido el empate.

Al Lleida se le notaba más espabilado, y Moussa también se unió al ataque. Su centro fue tan peligroso que tuvo que ser sacado por De la Bella a saque de esquina. Tras el saque de esquina, otra falta peligrosa a favor del Lleida, pero Iván Agudo mandó el balón a la barrera. En estos diez primeros minutos de la segunda mitad, los locales habían creado más peligro que en toda la primera parte.

Pero la Real también empezó a querer abultar el resultado, y en el minuto 65, volea de Juanmi tras un centro de Xabi Prieto que obligó a Oliveros a estirarse en la primera jugada de peligro del equipo txuri-urdin. En la siguiente, Canales se sacó un latigazo en un tiro libro que rozó la escuadra de la portería del Lleida. Hasta los últimos diez minutos del partido, el encuentro se estuvo deteniendo costantemente por faltas de ambos equipos.

El partido también tuvo polémica

En el minuto 81, llegaba la polémica al Camp d'Esports. Radulovic caía ante Íñigo Martínez, y pese a que los locales pedían penalti, el árbitro sacó tarjeta al jugador del Lleida por simular penalti. En la jugada posterior, Oliveros repelió un pase hacia Bautista, que pudo haber sentencia el partido. Tras los noventa minutos, se añadieron tres minutos. En el primer minuto, Juanmi lanzó al lateral de la red un centro de Carlos Vela que buscaba a Bautista, pero al no llegar el canterano realista le pilló al ex del Málaga, pero con ángulo más difícil. Y en la última jugada del partido, Moussa prolongó un balón hacia Radulovic y este no llegó a rematar, despejando Íñigo Martínez a saque de esquina. En este, el Lleida sacó una falta en la frontal, pero sin peligro.

FInalmente, el árbitro pitó el final y la Real Sociedad se llevaba la victoria, partiendo con ventaja para el partido de vuelta, que tendrá lugar en la última semana de noviembre en el estadio de Anoeta.