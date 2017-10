Victoria del hércules que sigue sin convencer

Google Plus

El pasado domingo dia 29 de octubre el Hércules de Alicante jugaba en casa un partido vital contra el Peña Deportiva, el partido decidiría si los alicantinos seguían en puestos de mitad de tabla o si subian hacia el play off . ​El domingo el club blanquiazul se llevó los tres puntos y se colocó a dos puntos de los puestos de promoción, el problema viene cuando se vio que el equipo no pudo hacer nada contra el penúltimo de la tabla.

Lo más comentado estas últimas semanas sobre el equipo de la ciudad es su falta de gol o de creatividad, en boca de su entrenador Claudio Barragán: "el equipo está espeso". Al club le cuesta morder ante un rival medianamente ordenado y eso para un Hércules, que opta a los puestos de play off, es un problema. Aunque, no todo son malas noticias para los alicantinos, desde que llegó Barragán, si solo se fija uno en los puntos y no en la forma de jugar, el equipo va bien, cuatro puntos en dos partidos.

En lo que respecta al partido este fue lento y "poco agradable" para los aficionados puesto que tuvieron que esperar la victoria de su equipo hasta el minuto 92, momento en el que metió Samuel Llorca en una jugada a balón parado. Pese a ello los locales tuvieron varias oportunidades antes del final para encontrarse con el gol pero, todo hay que decirlo, el Peña Deportiva estaba muy bien organizado en el partido, cosa que frustró los planes del Hércules. Del encuentro se salvan cuatro o cinco jugadores que, según la afición, dieron todo en el partido entre los que destacan Juanjo Nieto o Juli.