RCD Mallorca - Hércules:un partido trampa en Son Moix

El encuentro de este miércoles por la mañana en Son Moix presenta muchos alicientes. Por una parte, los de Vicente Moreno buscaran seguir contando sus partidos en Palma como victorias y de paso, disipar las posibles dudas surgidas tras el empate del pasado sábado en Formentera (1-1).

Enfrente espera un Hércules que desde la llegada del ex mallorquinista Claudio Barragán al banquillo ha sumado cuatro de los seis puntos posibles: Formentera (1-1 en la isla) y Peña Deportiva (1-0 con un gol en el descuento del central Samuel). Por cierto, caprichos o no del destino, cabe recordar que los herculanos empezaron el ejercicio siendo dirigidos por otro viejo conocido de la afición mallorquinista: Gustavo Siviero.

Tres ex barralets se enfrentan a su pasado

El ahora técnico de los alicantinos vistió la zamarra barralet durante dos temporadas. Tras fichar procedente del Elche durante el verano de 1989, Claudio formó parte del plantel que se proclamó subcampeón de la Copa del Rey en 1991 después de perder la final ante el Atlético de Madrid (0-1, Alfredo Santaelena) en el Santiago Bernabéu. Poco después fue traspasado al Deportivo, donde llegó a ser convocado por la selección nacional absoluta.

Además del valenciano, también vuelven a la isla Juanjo Nieto y Óscar Díaz. El lateral diestro disputó seis partidos con el primer equipo durante el curso pasado -cinco con Olaizola y uno con Sergi- en el que era indiscutible en el filial. Cabe recordar que el defensa abandonó la entidad resentido con los dirigentes afirmando a través de una publicación en las redes sociales que "me voy porque no he tenido la oportunidad de decidir si quería seguir o no".

La vuelta de Óscar Díaz, un capítulo aparte

El caso de Óscar Díaz es digno de estudio. En 2008 fichó por el club bermellón procedente del Elche. Sin embargo, Manzano no confió en él y se fue cedido al Celta de Vigo donde cuajó una excelente campaña. Así, regresó a la isla si bien el técnico de Bailén continuó ignorando su valía. De esta manera, volvió a ser cedido en enero de 2010. En esta ocasión, su destino fue el Xerez. Seis meses después, obtuvo su carta de libertad sin haber llegado a debutar en partido oficial.

Seis años más tarde de su salida, en el mercado invernal de 2016, Óscar Díaz fue uno de los fichajes galácticos del proyecto de la nueva (y actual propiedad). Presentado como un "galáctico" tras abonar su clausula de rescisión al Numancia, el polivante futbolista fue perdiendo protagonismo hasta desaparecer de las convocatorias. En el recuerdo colectivo del mallorquinismo dejó una discusión con varios aficionados en el último partido de la institución en el fútbol profesional que fue grabada y posteriormente, difundida por las redes. Una semana antes, el equipo había consumado a su descenso a Segunda División B tras 36 años militando en el fútbol profesional. Un hecho que muchos en Mallorca no olvidan ni perdonan.

Primer duelo de bronce

Resulta extraño pero hasta ahora, dos históricos como RCD Mallorca y Hércules nunca se han visto las caras en Segunda División B. De hecho, sus caminos en la élite no se cruzaron hasta la temporada 2010/11, la última de los blanquiazules en Primera División.

Por otro lado, el último duelo entre ambos en Son Moix fue en el ejercicio 2013/14. Aquella tarde, los visitaron se impusieron (0-1) logrando un triunfo que no evitó que perdieran su plaza en Segunda División.

Para los curiosos, recordar que en el ejercicio 1982/83, el duelo que ambos conjuntos protagonizaron en el Luis Sitjar (0-0) acabó con graves incidentes que provocaron el cierre del estadio por un partido que el RCD Mallorca cumplió en Sa Pobla derrotando al Castilla de Butragueño (3-0).

Oportunidad para Cedric

La baja por acumulación de tarjetas de Àlex López permitirá que el nigeriano Cedric forme parte del once inicial. El africano buscará inaugurar su cuenta personal en un curso en el que empezó como titular y en el que fue perdiendo progresivamente el puesto debido al acierto anotador de Abdón. Por otra parte, Joan Sastre regresará al lateral derecho en detrimento de Fran Grima tras cumplir sanción en la última cita.

En el bando visitante, Juli -que el pasado sábado reapareció tras su lesión jugando la última media hora- puede ser la principal novedad. De ser así, el sacrificado con toda probabilidad será Pedja.

Posibles onces iniciales

RCD MALLORCA: Reina; Joan Sastre, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla, Marc Pedraza, Damià Sabater, Lago Junior, Giner, Cedric y Abdón.

HÉRCULES: Falcón; Juanjo Nieto, Samuel, Mikel, Peña; Checa, Miñano, Chechu, Pedja o Juli; Óscar Díaz y Carlos.