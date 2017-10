CF Peralada - Atlético Saguntino: Partido con mucho en juego entre Peralada y Atlético Saguntino

Google Plus

www.futbolbalear.es

El CF Peralada, que ésta pasada temporada ascendía a última hora tras la renuncia del Gavà, es filial del Girona y disputa por primera vez en su historia la competición de liga en Segunda División B. El equipo afronta el encuentro tras sólo haber podido sumar dos victorias en la presente liga y ambas en su propio terreno de juego. El conjunto gerundense se caracteriza por la juventud de su plantilla se ha reforzado con algunos jugadores procedentes de las categorias inferiores del FC Barcelona y esta temporada aspira a la permanencia en el grupo tercero de la Segunda División B. En la última jornada, el equipo entrenado por Arnau Sala, empató a domicilio en Son Malferit ante el Atlético Baleares. Este encuentro es de vital importancia, ya que de no conseguir la victoria, el Peralada seguiría una semana más en puestos de descenso. Peralada es una de las poblaciones más pequeñas de la Segunda División B, no llega a los 2000 habitantes. El acuerdo de filialidad con el Girona ha revolucionado el futbol en la población, aunque la asistencia al campo no pasa habitualmente de los 600 espectadores como en el debut en casa ante el Mallorca.

Por su parte, el Atlétio Saguntino tratará de sumar su segundo triunfo consecutivo y ascender puestos en la clasificación ante un rival de la zona baja de la tabla, alejándose así de la zona peligrosa de descenso a Tercera División. Actualmente el cuadro "romano" se sitúa decimotercer clasificado con trece puntos, tras haber ganado en casa durante la última jornada de liga al Deportivo Aragón por 2-1.El entrenador del equipo valenciano, David Gutiérrez, espera un partido similar al de la última jornada de liga.

Al tratarse de una semana con 3 partidos en 7 días, es toda una incógnita los 11 iniciales que puedan disponer tanto Arnau Sala como David Gutiérrez sobre el terreno de juego. Es posible que ambos equipos presenten novedades, para que algunos de los habitualmente titulares puedan estar más descansados de cara a la jornada del próximo fin de semana del 4 y 5 de noviembre.

Posibles onces iniciales

CF Peralada: Gianni, Maxi Villa, Vallho, Diaby, Álamo, Éric Montes, Paik, Romero, Joel Arimany, Boniquet y Javi Sánchez.

Atlético Saguntino: Lluna, Gimeno, Marín, Óscar López, Gallego, Jorge Julià, Adrián Lois, Nico Kata, Fran Gámez, Granell y Nuha Marong.