Almagro salva un punto para el Deportivo Aragón

Empate entre Deportivo Aragón y Ontinyent. Zaragozanos y valencianos se enfrentaban en en el partido correspondiente a la duodécima jornada del grupo tercero de Segunda División B, encuentro disputado en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Un punto que no sirve de mucho para ninguno, en espacial para los locales, ya que tras doce jornadas, siguen colistas de grupo y sin conocer la victoria.

Los primeros minutos de la primera parte fueron dominador por el filial del Real Zaragoza, manteniendo la posesión y acercándose, aunque sin peligro, al área del Ontinyent. Hasta el minuto 12 no llegaba la primera ocasión, con un remate de Biel tras recibir de Nieto que no encontró portería. El Ontinyent no encontraba huecos suficientes para hacer daño al Deportivo Aragón, cosa que los zaragozistas aprovecharon. Suya fue la mejor ocasión de la primera mitad, cuando Ahmed, tras caerle un balón dentro del área después de un saque lateral, disparó y su remate fue repelido con una gran intervención por Álvaro Campos.

El Ontinyent comenzaba a reaccionar y posterior a esta ocasión, un contraataque llegó a Keita y este remató forzado y sin fortuna. Sin más ocasiones, se llegaría al descanso con el resultado inicial.

Ya en la segunda parte, nada más comenzar, el Ontinyent logró adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Keita, al recibir un balón desde la banda derecha. Un tanto que trastocó al Deportivo Aragón, y empezó a buscar el empate para hacer justicia en el marcador. Sin embargo, se vio un correcalles sin ocasiones claras, y los intentos de empate no se empezaron a ver hasta llegados los últimos minutos. A falta de quince minutos, pase raso hacia Pep Biel, que disparó por encima del larguero al quedarse prácticamente solo. Ya en el minuto 80, llegaba el empate. Jaime Almagro se encontró con un reboto y no dudo en rematar, batiendo a Álvaro Campos y logrando el merecido empate. Tras el tanto, el Deportivo Aragón siguió volcado, y aunque merecía más, no consiguió marcar a un Ontinyent que se mostró solvente en defensa, y finalmente, se llegó al final con el empate.

El Deportivo Aragón sigue colista con seis puntos, mientras que el Ontinyent es décimo con dieciséis. El fin de semana, el Deportivo Aragón jugará fuera de casa ante el Llagostera, y por su parte, el Ontinyent recibirá en casa al Peralada.