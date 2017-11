Google Plus

Atlético Saguntino - Penya Deportiva: seguir por la senda de la victoria | Foto: Peralada.

Tan sólo cuatro días han pasado desde la última victoria de la Peña Deportiva en casa frente al Atlético Baleares por dos goles a cero, cuando ya le toca enfrentarse en Sagunto al Atlético Saguntino. Este será un duelo entre dos equipos que quieren salir de la zona baja y que tras conseguir ambos una victoria en su último enfrentamiento liguero, quieren seguir con esta buena dinámica y, así, escapar de una zona en la que sí caes, es muy complicado salir.

La pasada jornada intersemanal que se disputó en el Municipal de Peralada terminó con resultado positivo para los "romanos" que se llevaron los tres puntos tras una cómoda victoria por cero goles a dos. Con esta victoria los de David Gutiérrez "Guti" cogían oxígeno en la clasificación y lograban distanciarse de los puestos de descenso, ascendiendo hasta la undécima plaza.

Peor no le fue al Peña Deportiva que, tras casi dos meses sin lograr hacerse con los tres puntos, logró batir en casa al Atlético Baleares por el mismo resultado que los saguntinos, dos a cero. Pese a la victoria, el Peña Deportiva ocupa la decimoctava posición, en puestos de descenso, tras su ascenso por primera vez a Segunda División B la pasada campaña.

Regreso a casa para seguir soñando

El Atlético Saguntino vuelve a casa para seguir con la buena racha que viene arrastrando en estas últimas jornadas. No obstante, si bien el feudo saguntino se convirtió la pasada temporada en su mayor baluarte, en la presente campaña todavía no han logrado hacer vibrar los corazones de una afición entregada. El Nou Camp de Morvedre se debe convertir en el nuevo "Teatro de los sueños" para que el modesto equipo valenciano pueda seguir haciendo historia en la categoría. Como bien dice siempre el míster "hay que aferrarse a los valores del club para seguir creciendo como equipo".

Los valencianos vienen se conseguir dos victorias consecutivas, lo que les da un plus de motivación para buscar una tercera consecutiva para lograr afianzarse en la zona media de la tabla. Pese a no tener un goleador al uso como era el caso de las últimas temporadas con Esteve, Nuha lleva tres goles y es el máximo anotador del equipo, por lo que no se espera un quipo que busque a su delantero tanto por sus goles sino más por su velocidad.

Como en casa en ningún sitio

Semipleno de derrotas. Ese es el balance del equipo balear esta temporada cuando juega lejos del Santa Eulalia, donde ha logrado sus dos únicas victorias. Cuando los de Dani Mori salen de las Islas Baleares se resienten, y mucho. Como ejemplo ver que solo han sacado un punto de los dieciocho que han disputado lejos de las islas. Los baleares necesitan lograr buenos resultados fuera de casa para así poder competir en una división muy igualada y para poder salir de esos puestos de descenso en los que está metido hasta el cuello.

Dos equipos cargados de tarjetas

Atlético Saguntino y Peña Deportiva son, sin duda alguna, dos de los equipos más amonestados de este Grupo III de Segunda B. Muchos de sus jugadores peligran por la posibilidad de cumplir con un ciclo de cartulinas amarillas, la cual cosa no parece que vaya a hacer cambiar el posible devenir del partido y se espera un encuentro trabado y con muchos parones. Juego duro, físico y trabado, tres pilares básicos de la Segunda B que sin duda se vivirán en Sagunto.

Posibles alineaciones

Atlético Saguntino: Lluna, Fran Gámez, Marín, Óscar, Rafa Gimeno, Lois, Álex Felip, David Fas, Adrià Granell, Nico Kata, Nuha

Peña Deportiva: Dennis, Erik Polanco, Borja Navarro, Alberto González, Javier Gallardo, Selfa, Rueda, Pau Comar, Pepe Bernal, Jandrín, Alberto Górriz