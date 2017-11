El Saguntino sigue soñando a costa del Penya Deportiva

Google Plus

Desde un primer momento se preveía un encuentro en el que el Saguntino fuese el claro dominador. Con el esférico sobre el verde el equipo local se hizo el dominador de un partido marcado principalmente por el fuerte viento que ejercia su dominio sobre el estadio Nou Camp de Morvedre de Sagunto. El dominio saguntino en la primera mitad se vio materializado en forma de gol por Nuha tras un balón largo de Granell, y ya en el segundo tiempo, pese a la rección balear, un buen centro de Lois lo remató Nuha para sentenciar el encuentro.

Ambos equipos llegaban de conseguir los tres puntos en la jornada intersemanal. El At.Saguntino venía de dos victorias seguidas mientras que el Penya Deportiva venía de una derrota y una victoria. Así pues, la victoria le permitía a los romanos tomar aire en la tabla calisifcatoria y acercarse a la parte alta; por otro lado, la victoria le suponía al Penya Deportiva acercarse a los puestos de salvación.

El Penya estuvo perdido en medio del vendaval romano

El partido arrancaba con un At.Saguntino dominante que no daba opción alguna al Penya Deportiva. Los visitantes no tuvieron más remedio que encerrarse atrás ante el dominio local y ante la falta de creatividad en su centro del campo. Además, las bandas del Saguntino fueron como dos puñales para la zaga balear que no pudo parar ni a Gámez ni a Granell en la primera mitad. A los dos puñales por bandas se sumó la velocidad y la corpulencia de un Nuha especialmente motivado y que acabó cuajando una de sus mejores actuaciones de la temporada.

En uno de esos balones largos Granell puso un pase en profundidad a la espalda de la defensa que controló Nuha que en el mano a mano se encargó de poner el 1 a 0 en el marcador en el minuto 17. El gol del de Gambia hacía justicia con lo que se estaba viendo en el Nou Camp de Morvedre.

Tras el primer gol local el encuentro siguió por el mismo cauce, con un Atlético Saguntino dominando y buscando una vez tras otra la espalda de la defensa y con un Penya Deportiva que apenas se pudo acercar a la portería de Lluna a excepción de un par de contras que no lograron materializar. Asimismo, las faltas fueron protagonistas en este primer tiempo en el que se vieron las dos únicas cartulinas del encuentro, que fueron para dos jugadores del Penya Deportiva.

Pero aun le tocaría sufrir a los baleares en el tramo final del primer tiempo, ya que con la velocidad en banda el Saguntino fue muy incisivo durante los primeros 45 minutos. En el minuto 28 una internada de Fran Gámez acabó en un disparo a media altura que atrapó con alguna complicación Dennis. En los últimos minutos de la primera parte tuvo las más claras el Penya Deportiva en las botas de Pepe Bernal.

Una pantera imparable

En la segunda mitad el Penya Deportiva empezó presionando arriba a los locales y disfrutaron de sus mejores ocasiones en los primeros veinticinco minutos. Pese a la alta presión balear, los balones largos y el juego directo siguieron siendo la base fundamental del juego saguntino. En los saques de esquina los saguntinos dejaron en evidencia a la zaga balear, que no podía parar a los rematadores locales; pese a tanta jugada de estrategia, el segundo gol estuvo a punto de llegar tras un rechace de un córner que cayó en los pies de Julià que, con un disparo desde la frontal, puso en apuros al meta visitante.

Los de "Guti" siguieron fieles a su estilo y pese a que en el minuto 67 salió del campo Granell para que entrase Pau Franch, la electricidad por banda siguió presente gracias a Lois. De hecho fue tras un gran centro desde la banda izquierda de Lois al segundo palo en el minuto 75 cuando el Saguntino anotó el 2 a 0 tras el remate de Nuha de primeras tras el centro de su compañero. Este gol sentenciaba el encuentro y el técnico local apostaba por retrasar a Fran Gámez para poner en el ataque a David Fas, con lo que el equipo perdía velocidad en bandas.

Pese a este cambio, la velocidad de la "pantera" Nuha fue la clave de un encuentro dominado de principio a fin por los de David Gutiérrez. Dani Mori, técnico del Penya Deportiva, no supo como evitar que el delantero local pudiese recibir los pases de sus compañeros. Fueron muchas las ocasiones en las que Nuha dejó en evidencia a los dos centrales baleares, Borja Navarro y Alberto González, congiéndoles contínuamente la espalda y haciendo seguidos desmarques hacia el segundo palo.