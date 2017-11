Xavier Punsí: "Hemos muerto de la peor manera posible"

Xavier Punsí, segundo entrenador del CF Peralada, en rueda de prensa | Foto: Ontinyent CF

Al finalizar el partido que acabó con la derrota del Peralada por 0 a 2 en El Clariano frente al Ontinyent compareció ante los medios el segundo entrenador del CF Peralada, Xavier Punsí, y hacía la siguiente valoración del partido: "Las derrotas son dolorosas y más después de un partido muy intenso, muy disputado en un campo muy complicado como es el del Ontinyent. Les hemos jugado de tú a tú en una primera parte muy buena en la que hemos tenido varias situaciones para poder ponernos por delante en el marcador pero el portero ha estado fantástico, ha sacado manos increíbles. No hemos tenido acierto individual y hemos muerto de la peor manera posible, cruel. En ningún caso hemos disputado un partido para perder".

La primera parte en El Clariano fue muy disputada y fue cuando el Peralada hizo gala de su mejor juego y de su estilo más característico e, incluso, logró poner en serios apuros a Álvaro, el guardameta local. "Hemos tenido tres o cuatro ocasiones en campo contrario. Eso se viene repitiendo ya varias jornadas, no es nada nuevo. Nosotros lo único que intentamos es jugar al fútbol con una propuesta clara. Sacamos la pelota limpia desde atrás siempre que podemos, avanzamos, eliminamos gente al avanzar, hemos tenido llegadas, hemos tenido ocasiones y si tienes estas ocasiones claras y no marcas, el rival tiene nivel y siempre tendrá su momento y siempre tendrá sus ocasiones y el acierto maraca la diferencia en el fútbol", afirmaba Xavier Punsí que mostró una rotunda seguridad sobre cómo juega y cómo debe jugar el equipo.

Pese a la buena imagen mostrada por el conjunto catalán el resultado les fue adverso y sobre eso y sobre la situación actual en la tabla del Peralada habló Punsí en rueda de prensa: "La imagen es muy buena pero no se vive de la imagen, se vive de los resultados y, ahora mismo, en cuanto a nuestros resultados, veníamos de una racha de que en los últimos siete u ocho partidos solo habíamos perdido uno o dos y esta semana de nueve puntos pierdes dos partidos y eso te deja en una situación difícil. La clasificación comienza a romperse y tenemos que tener tranquilidad; somos un equipo muy joven, nuevo en la categoría, acabamos de subir. Venimos de una temporada de éxito y ahora nos toca esto y tenemos que llevar bien el día a día. Nosotros seguiremos entrenando a tope, seguiremos jugando como lo hacemos y no renunciaremos a lo que hacemos y esperemos que surja efecto pronto porque los chavales se lo merecen, porque lo dan todo los que juegan, los suplentes, el equipo hace el máximo posible ero al final el fútbol es acierto, como he dicho. Está siendo un inicio de temporada largo, un tiempo complicado en cuanto a los resultados pero no en cuanto a juego".

Xavier Punsí mandó, así, un mensaje claro: el Peralada sabe a lo que juega y sólo le falta tener un mayor acierto de cara a la portería rival. Pese a ser un equipo desconocido en la categoría se le ve una ideología muy bien construida y una apuesta por un fútbol de control que si logran materializar regularmente les puede aportar muchas alegrías.