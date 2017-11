Enric Gallego: un hombre casado con el gol

Google Plus

Enric celebra un gol ante el Ebro. Foto: Oscar Yeste

Esfuerzo. Dicho de la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. El Cornellà realizó un gran esfuerzo en verano para lograr que Enric siguiera vistiendo la camiseta verde. Le ofreció la capitanía, un plus económico y ser la pieza sobre la que gira el actual proyecto del club. Podríamos decir que dicho esfuerzo ha sido el de mayor éxito en los últimos años de la entidad del Baix Llobregat.

Enric Gallego está siendo una auténtica pesadilla para las defensas rivales. Su facilidad para ver puerta este curso es asombrosa. El killer de Bon Pastor va a un ritmo vertiginoso y es que ser el pichichi del grupo 3 de Segunda B con trece goles en trece jornadas no lo puede decir cualquiera.

El delantero del Cornellà tiene una media de gol por encuentro, un registro que si continúa así le podría hacer entrar en los libros récord llegando a los 38 tantos. Por desgracia, la temporada es muy larga y este fin de semana apunta a que ya tendrá que descansar por una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Rompiendo barreras

Si ya es destacable la cifra de tener un promedio de gol por partido, todavía hay más datos que magnifican aún más el fantástico arranque de temporada de Enric. El delantero del Cornellà lleva más goles que Ontinyent, Ebro, Atlético Baleares, Formentera, Llagostera, Peralada, Peña Deportiva y Olot. Hasta ocho equipos han marcado menos que el ariete de Bon Pastor.

Si pensamos en el grupo 3 de la Categoría de Bronce y en el gol se nos viene a la cabeza el máximo artillero de la pasada campaña, Boris Garrós. Pues bien, el exjugador del Gavà solo llevaba siete goles en las primeras trece jornadas ligueras. Enric casi está doblando las cifras del actual delantero del Decano. De locos.

Boris Garrós ha dado su opinión sobre los números de Enric. Foto: Álex Gallardo (CF Gavà)

“Los números son increíbles, pero no me sorprende porque es un gran delantero. A veces la pelota entra más o menos y creo que este año igual está teniendo esa pizca de suerte que le ha faltado en otros cursos. Le deseo lo mejor tanto a él como al Cornellà, y ojalá sus goles puedan ayudar al equipo a cumplir los objetivos”, fueron las palabras del pasado pichichi del grupo al posible máximo artillero a final de campaña.

Obviamente, Enric Gallego es el jugador con más tantos de la plantilla verde. Sus goles son el 76% del total de tantos logrados por el equipo. Sin Enric el Cornellà tiene un grave problema ofensivo. El hambre del de Bon Pastor no tiene techo, pero él mismo comentó a VAVEL que su objetivo era superar su cifra cosechada el curso pasado. Tiene veinticinco jornadas para marcar cuatro goles y superar los dieciséis goles de la 16-17. No hay duda alguna que esos dieciséis tantos quedarán en ridículo si Enric continúa tocado por una varita en esta campaña.

No todo son los goles

Dos de los compañeros de equipo han hablado con nosotros para contarnos el significado de tener a un jugador como Enric Gallego en el vestuario. Marc Caballé y Édgar González han colaborado en la elaboración de este artículo dejando su opinión sobre la figura de uno de los hombres más queridos en el Nou Municipal.

Celebración de un gol del Cornellà entre Enric, Marc y Édgar. Foto: Andrés Ayala (UE Cornellà)

“Tener a un jugador como Enric en el campo para el equipo es muy importante. No voy a destacarlo por los goles que está haciendo, que evidentemente son muy importantes para nosotros. Pero los que lo conocemos desde hace años no lo queremos en nuestro equipo porque esté acertado de cara a gol o no”.

“Siempre trabaja mucho, gana disputas, aguanta los balones que parecen imposibles, saca petróleo de jugadas que parece que no van a nada… Todo eso le da vida a cualquier equipo. Y si a eso le sumas los goles queda decir que es un delantero 10”. Todo son elogios de Marc Caballé hacia el capitán del Cornellà.

Édgar González también ha destacado el liderazgo de Enric en el equipo. “Enric es un jugador clave para nosotros tanto dentro como fuera del campo. Para mí es el mejor delantero de la categoría. Y no solo por su gran rendimiento goleador, sino por todos los recursos y soluciones que aporta en ataque. Nos hace los partidos más fáciles a los demás. Además, es el capitán y una persona clave dentro del vestuario. Un líder para todos y un ejemplo para los más jóvenes”.

El cambio de estilo y la implicación del equipo, claves

El ariete del Cornellà ha hablado con VAVEL para explicar las sensaciones y los motivos por los que cree que ha arrancado tan bien la temporada. “Este año el míster ha propuesto otro tipo de juego, más de tener el balón, de jugar al fútbol y eso me ha beneficiado. Otros años había partidos que salía del campo sin chutar a puerta y este año tengo muchas ocasiones que, además, están entrando”.

“Otro aspecto al que debo este buen inicio es al buen hacer del equipo. Tanto los que juegan más como los que juegan menos están enchufados y eso se nota”. La humildad de Enric le hace ser una persona muy querida en Cornellà. Para aquellos que todavía no le han visto jugar podríamos decir que es un delantero similar a Diego Costa. Enric trabaja como el que más, lucha cada balón como el último y tiene facilidad para ver puerta como el de Lagarto.