Atlético Baleares - Atlético Saguntino: necesidad de ganar en casa

Foto del At.Baleares antes del partido contra el Hércules CF | Foto: AT.BALEARES

Tras la disputa de la jornada trece en el grupo III de Segunda B, Atlético Baleares y Atlético Saguntino han acabado con sensaciones muy distintas. Los baleares sufrieron una dolorosa derrota en el José Rico Pérez, cayendo en el último minuto tras un gol de Peña. Esto le supuso al equipo insular caer hasta la decimocuarta posición. Tres jornadas seguidas sin ganar han alejado al At.Baleares de los puestos en los que, a priori, se preveía que estuviese por presupuesto y por plantilla. Además, no han sido tres jornadas cualesquiera, sino que los malos resultados han llegado en choques, a excepción del Hércules CF, ante equipos que están en puestos de descenso y que están mostrando un nivel algo por debajo del resto de competidores.

Algo muy distinto está pasando en Sagunto. Los romanos encadenan tres victorias consecutivas, hito que muy pocos equipos en Segunda B pueden afirmar haber logrado, y son séptimos en la tabla de clasificación tras su última victoria en el Nou Camp de Morvedre por 2 a 0 ante la Penya Deportiva. Pese a esta buena racha, el técnico del At.Saguntino, David Gutiérrez, se mantiene cauto y afirma que "nos vamos a confirmar con mirar el playout de descenso". Son tres victorias consecutivas que han dotado de un estado de confianza excepcional a la plantilla saguntina.

Retomar el camino correcto

El Atlético Baleares vuelve a casa para intentar cambiar de rumbo y dejar de acercarse peligrosamente a los puestos de descenso. Sin embargo, si bien el conjunto balear la pasada campaña nunca estuvo lejos de los puestos de playoff, en esta ocasión la situación es radicalmente distinta. Los del Son Malferit saben que tienen equipo para poder volver a soñar con un ascenso a Segunda División, por lo que estar a sólo tres puntos del descenso no debe imponerles una presión añadida.

El equipo ha sido capaz de competir dignamente contra todos los equipos de la parte alta, con mayor o menor fortuna, pero siempre haciendo sudar a sus rivales. Su rival esta jornada se ha ubicado en la zona noble pero no es, en principio, un equipo que tenga que pelear por el playoff por lo que es una buena ocasión para el Atlético Baleares de ganar y poder ir escalando posiciones poco a poco para asentarse en la parte alta de la clasificación. Asimismo, los goles de Gerard Oliva deben ser clave en el devenir del equipo que deberá empezar por materializar sus ocasiones en los partidos para poder volver a puntuar de tres en tres.

Soñar es gratis

Nueve puntos. Eso le ha bastado al Atlético Saguntino para huir de la zona roja de la tabla y acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Tres victorias consecutivas ante Deportivo Aragón, CF Peralada y Penya Deportiva que han supuesto un golpe de autoridad del equipo saguntino que, así, ha demostrado estar un paso por encima de los equipos de descenso. Eso no solo dota de una mayor confianza a los jugadores y al cuerpo técnico, sino también a una afición entusiasmada ante la posibilidad de seguir otra temporada más en Segunda B.

Soñar, como hemos dicho, en prolongar la estancia del club en la tercera categoría del fútbol español. No hay necesidad de obsesionarse con un ascenso que, evidentemente sería algo heroico, pero que queda muy lejos de las aspiraciones reales del equipo. Lograr la permanencia es el objetivo principal de los de "Guti" y, su afición, lo sabe. Por lo tanto, estar arriba ahora mismo no sirve, ni mucho menos, para relajarse, y el At.Saguntino saldrá a por todas en el estadio Son Malferit, donde espera poder seguir con este momento idílico que está viviendo.

La odisea del At.Baleares

Una odisea. En eso se han convertido los partidos en el estadio Son Malferit para el Atlético Baleares. En lo que llevamos de liga el equipo balear no ha logrado todavía hacerse con los tres puntos en su estadio. No obstante, eso no debe hacer relajarse a los jugadores del Saguntino porque cada partido es un mundo. El Atlético Baleares tendrá además, como incentivo, las ganas de darle una alegría a su afición logrando la que sería la primera victoria en casa. Hay que tener en cuenta que los partidos en casa suelen ser la clave para muchos de los equipos de esta categoría, por lo que el Atlético Baleares tiene ahora la necesidad de empezar a puntuar de tres en tres en casa porque sino se le puede complicar mucho su permanencia en el grupo III de Segunda División B.

Cargado de tarjetas

Algunos futbolistas del Atlético Baleares están a una sola cartulina amarilla de perderse el siguiente choque correspondiente a la jornada quince y que enfrentará al equipo balear con el Ontinyent CF. José Ruiz, Gerard Oliva y Xisco son los jugadores que más cuidado deberán tener en el choque contra el Atlético Saguntino, que suele proponer encuentros duros, y lo que podría suponer una acumulación de tarjetas que complicaría las cosas para el At.Baleares.

Además, muchos otros jugadores del equipo insular están con tres cartulinas, por lo que están a escaso tiempo de poder perderse un partido. Esto supone que los que no se pierdan la jornada decimoquinta, muy probablemente se perderán la jornada dieciséis. Esto lo tiene que tener muy en cuenta Armando de la Morena, técnico del Baleares, para poder competir todos los partidos próximos de su equipo.

Peligra la "pantera"

Tras el choque ante la Penya Deportiva, saltaban las alarmas en el Atlético Saguntino. Nuha Mahrong, tras sus dos goles que dieron la victoria a los romanos, presentó serias molestias en su tobillo. Según la información proporcionada por el club, el jugador de Gambia sufría un leve esguince de tobillo, lo que podría apartarle de los terrenos de juegos durante una semana.

No se ha confirmado todavía la presencia de Nuha en la convocatoria del Atlético Saguntino para su partido en las Islas Baleares, lo que supondría perder al máximo artillero del equipo. Con sus seis goles, Nuha se coloca entre los diez máximos goleadores del Grupo III, por lo que perderlo en el siguiente encuentro podría suponer una grave baja en el equipo romano.

Posibles alineaciones

Atlético Baleares: Carl Klaus, José Ruiz, Villapalos, Vallori, Fathi, Borja Martínez, Fullana, Kike López, Julio Delgado, Xisco, Gerard Oliva

Atlético Saguntino: Lluna, Gallego, Óscar López, Marín, Gimeno, Jorge Julià, Lois, Niko Kata, Fran Gámez, David Fas, Pau Franch