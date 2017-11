Entrevista Javi Rosa: ''Firmo una salvación holgada antes que dar la campanada en San Mamés''

Foto: SD Formentera.

Un auténtico trotamundos del fútbol español como Javi Rosa atiende a VAVEL tras el gol más histórico de su carrera: fue el protagonista del 1-0 ante el Lleida que significó la primera victoria de la historia de la SD Formentera en Segunda B.

Décimo quintos en la competición liguera, dos puntos por encima del descenso, a siete de los de ascenso y en dieciseisavos de Copa del Rey. Así está su Sociedad Deportiva Formentera tras los primeros tres meses de temporada. Javi Rosa, nos atiende en una entrevista donde repasamos su carrera y vida en ''el Paraíso'', los objetivos del club y demás futuros desados.

PREGUNTA: Antonio Javier Rosa Yllán, o más conocido como Javi Rosa, un nombre para la historia de la SD Formentera, ¿qué se siente?

RESPUESTA: Una alegría inmensa de haber conseguido la primera victoria en casa. Y lo del gol es algo anecdótico, cualquiera lo podría haber metido. Ojalá hayan más como este durante temporada…

P: Un gol histórico, pero también un gol muy importante para el presente. ¿Puede suponer un punto de inflexión en vuestra temporada esta victoria ante un 'Gallito' como el Lleida?

R: Pues estábamos haciendo muy buen fútbol en los últimos partidos, pero las victorias no llegaban. Creo que esta victoria nos servirá para seguir confiando en nuestro estilo y afrontar los partidos de esta forma, juguemos contra quien juguemos.

P: ¿Quizás el fútbol estaba siendo algo injusto con vosotros en cuanto a resultados, calendario, merecimientos...? El buen juego y el trabajo ya lo tiene, ¿qué cree que le falta a este equipo para terminar de tirar hacia arriba?

R: Falta que la pelota entre. Estábamos desplegando muy buen futbol dentro y fuera de casa, pero no era suficiente para ganar los partidos. En el momento que seamos capaces de ser más eficaces en el área contraria seguro que nos colocaremos más arriba en la clasificación.

P: Formentera vive ilusionada con este equipo, no es para menos, pero el objetivo en Liga es claro...

R: ¡Salvarnos, por supuesto! Es lo que todos queremos y por lo que trabajamos día a día, a partir de ahí todo lo que venga bienvenido será.

P: ¿Y qué nos puedes decir en la Copa? ¿Cómo espera el partido de San Mamés?

R: Pues sabemos que será un partido duro, pero ilusionante en el que vamos a disfrutar y competir como lo hemos hecho siempre. ¿Un resultado? No lo sé, pero pase lo que pase disfrutaremos y volveremos contentísimos con la experiencia que una vez más será inolvidable.

P: Una salvación holgada, viviendo toda la temporada sin apuros; o una machada histórica en San Mamés. ¿Qué firmaría Javi Rosa?

R: Una salvación holgada… Eso es para lo que está configurado este proyecto y para lo que vamos a trabajar todo el año. En San Mamés iremos a soñar… y porqué no, los sueños a veces se cumplen…

P: Adentrándonos en tu pasado ya, cuéntanos un poco tu historia. Tiene miga, un murciano asiduo de la Segunda B que coge la maleta y tira para la tercera categoría de Hungría para más tarde regresar a un desconocido Formentera de la Tercera balear.

R: Pues sí, tras haber corrido casi media España detrás de un balón sentí que me faltaba una cosa por vivir y era la de tener una experiencia en el extranjero, y en verano me propusieron ir a un equipo húngaro y no me lo pensé. La verdad que ha sido una de las mejores experiencias que el fútbol me ha podido brindar y la que me ayudó muchísimo a crecer como futbolista y como persona. Al final de temporada, tras quedarnos a tres puntos de poder ascender, por problemas económicos del club tuve que rescindir el año de contrato que me quedaba con ellos y recalé en el Formentera. Creo que estos dos años están siendo los mejores deportivamente, ya que hemos conseguido cosas que nadie en la isla podría imaginar.

P: ¿Qué destacaría de este club? ¿Es tan familiar como parece desde fuera?

R: Pues sí, tu lo has dicho. Al final vivir en una isla tan pequeña, con tan poca gente y con un invierno tan complicado, la única forma del éxito es que en tu trabajo te sientas arropado como en casa y muestra de ello es el club que sabe mimar los detalles para que los que venimos de fuera nos adaptemos rápido y pensemos solo en fútbol que es para lo que estamos aquí.

P: Su club fue noticia al inicio de temporada tras un reportaje por su dificultad en verano para encontrar casa, ¿cómo es la vida en Formentera? ¿Adaptados ya al salir y entrar siempre en barco?

Para un futbolista, vivir en el paraíso también tiene sus dificultades. El tema de barcos, aviones, el viento, temporales…son cosas a lo que los futbolistas de la península no estábamos muy acostumbrados y cuesta al principio un poco adaptarse. Pero una vez que te acostumbras ya no es ningún inconveniente, es todo cuestión de adaptación.

En cuanto a la vida en Formentera hay dos momentos clave: el verano, en el que al vivir en uno de destinos turísticos más demandados de Europa se nota en el ambiente. Ya que se multiplican los habitantes de la isla y el trasiego de turistas es, en ocasiones, algo molesto; y luego está el invierno, en el que la isla queda casi vacía y cierran todos los locales, restaurantes, tiendas… y también tiene su inconveniente el buscar donde tomarte un café un domingo por la tarde... Pero bueno, tenemos Ibiza a media hora en ferry y cuando podemos hacemos alguna escapada que también nos viene muy bien.

P: Este domingo viajan a un escenario histórico del fútbol español, el Martínez Valero. ¿Cómo afronta la SD Formentera ese partido?

R: Con muchísimas ganas e ilusión de poder traernos un buen resultado ante uno de los mejores equipos de la categoría. Sabemos que será un partido duro y en el que si damos nuestra mejor versión estoy convencido de que haremos un gran partido.