SCR Penya Deportiva - Ontinyent CF: sin lugar al fallo

Los jugadores de Onteniente viajan hasta la ociosa isla de Ibiza, pero precisamente no a causa de vacaciones, sino que con un trabajo bien claro: los tres puntos. No son menos importantes para los de Dani Mori precisamente, que viven en la peligrosa zona de descenso a cinco puntos de la salvación y no pueden fallar más en su feudo.

Este partido recoge la típica historia de siempre de la Segunda B: dos equipos distanciados por un buen trecho en la tabla, pero que luego a la hora de la verdad, cuando saltan al verde, las diferencias son mínimas. Las necesidades, la intensidad y las diferencias superficies y dimensiones de los terrenos de juego, igualan todo en esta categoría. A eso se agarrará una Penya Deportiva que quiere hacer de su campo de Santa Eulalia un auténtico fortín en el que forjar su ansiada salvación.

Penya Deportiva: necesitados, pero con cabeza

Lo avisó el técnico de la Penya Deportiva Dani Mori hace una semana tras caer con el Saguntino: a pesar de estar en descenso, no hay nervios. Decisiones y actos desesperados no les van a salvar, las prisas no les van a sacar de esta precaria situación. Eso sí, no por ello deja de ser menos crucial el duelo de esta jornada 14, sus vecinos de Formentera tienen una difícil cita en Elche y puede ser la semana ideal para recortarles.

La actualidad del conjunto ibicenco pasó en esta semana por la bajas de dos de sus jugadores. Fran Adeva, que había marcado un gol pero disputado muy pocos minutos, rescindió para firmar por la Arandina. También salió Marc Soldat, jugador que se va cedido al San Rafael. En cuanto a bajas por sanción, el cuadro pitiuso no tendrá problemas ya que ninguno de sus jugadores tiene suspensión.

En la isla se agarran a la hemeroteca para acoger este partido con buenas sensaciones. Allá por 2008, en esta misma categoría, ya recibieron al Ontinyent con una victoria por 2-1 que bien firmarían para esta ocasión.

Ontinyent CF: asignatura pendiente

Atrás quedan ya días peores por la entidad valenciana. Aquellas semanas con la enfermería a full, con aquellos minutos finales fatídicos y aquellos arbitrajes que echaban más mano al cuello que a otros más amables lugares.

Todo son alegrías últimamente para los de Vicente Parras: cinco partidos sin conocer la derrota, nueve por encima del descenso, cómoda posición clasificatoria...Ya solo les queda ganar a domicilio, aunque bien es cierto que solo les consiguió tumbar el Elche (1-0) lejos de El Clariano. Ahora, tras dos empates fuera seguidos, quieren al fin traerse los tres puntos.

Para esta jornada, Parras tiene la baja de Meaker por lesión, la duda de Albiol y contarán con la importante ausencia de Keita que está con su selección (Guinea Conakry).

Posibles onces iniciales

SCR Penya Deportiva: Diaz, Marcos, Borja, Alberto, Pomar, Selfa, Guillermo, Marc, Gorriz, Bernal y Javi Gallardo.

Ontinyent CF: Campos; Soler, Russo, Monreal, Verdú; Anaba, Carrasco; Tito, Juanan, Fran Machado; Raúl González.