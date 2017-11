El Hércules firma un nuevo mazazo del Mestalla

El fililal valencianista volvió a caer derrotado por el mismo resultado con el que acabó el partido en Mallorca, los blanquinegros vieron como el Hércules impuso su efetividad ante el buen juego que proponían.

Desde el primer minuto se vio que el encuentro iba a ser muy disputado y que el colegiado murciano, Campos Salinas, no iba a tener una tarde precisamente plácida. Era un derbi regional y ambos conjuntos lo sabían, de hecho, cerca de centenar y medio de aficionados herculanos se dejaron ver por las gradas del Estadio Antonio Puchades, donde además, se hicieron oír. Las bajas en el Mestalla permitieron a los de Claudio Barragán imponer su veteranía en muchas jugadas provocando un descontrol en la contienda que ninguno de los dos conjuntos conseguía subsanar.

Juli golpea y Jordi responde

Poco a poco, los locales fueron ganando protagonismo en el encuentro, pero cuando parecía que comenzaban a controlar el juego, el Hércules se adelantó en el marcador en una gran jugada de Chechu que llegó hasta línea de fondo y la puso al medio donde esperaba con la caña puesta Juli para hacer el primer gol del partido.

No obstante, el Mestalla no le perdió la cara al encuentro y empezaron a crear peligro en las inmediaciones de la portería defendida por Falcón hasta que en los minutos finales del primer periodo, Jordi Sánchez quiso celebrar su cumpleaños regalándose un gol y aprovechó el error defensivo del Hércules para encañonar un disparo desde la frontal del área que se metió por la escuadra de la portería. Pero esto no fue lo último que sucedió en la primera mitad, casi sobre la bocina, el conjunto alicantino reclamó penalti de Damián Petcoff, que hubiera supuesto la segunda cartulina para el centrocampista argentino del Mestalla, pero el árbitro murciano no vio nada y mandó a los equipos al túnel de vestuarios.

Tras el descanso, en la primera jugada de peligro de la segunda mitad, los albiazules, en el encuentro de rosa, vieron cómo se quedaban con un jugador menos por doble amonestación sobre Gaspar, que simuló una falta dentro del área pero no consiguió engañar al colegiado murciano que le indicó el camino a la caseta media hora antes de tiempo. Parecía que esto ponía todo de cara para el Mestalla, que afrontaba la recta final del encuentro con un jugador más, que provocó que los de la capital del Turia se volcasen al ataque en busca del tanto de la victoria, pero no consiguieron en ningún momento una jugada de peligro real.

Conor pone el gol de la victoria alicantina

A pesar de que el Hércules se encerró a dar por bueno el punto en el Puchades en vista de la situación del partido, en los minutos finales, Conor aprovechó un despiste del filial valencianista para poner el 1-2 definitivo a falta de 8 minutos del final.

Los de Penev intentaron remontar ese gol y salvar por lo menos un punto pero para evitarlo salió la mejor versión de Falcón que atajó todos los balones que se acercaron por tierra y aire a la portería herculana. Tras el pitido final, victoria para los alicantinos que se meten en play off dejando al Mestalla en tierra de nadie a expensas de lo que pasara en los partidos por disputarse en la jornada.

