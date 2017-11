Tablas en un igualado derbi arlequinado

Google Plus

Sabadell y Ebro se citaban en un derbi arlequinado cuya recompensa se encontraba en colocarse muy cerca de la zona de playoff. Ambos conjuntos plantearon un 4-2-3-1 de salida, buscando el peligro por las bandas e intentando aprovechar cualquier ocasión para disparar desde la frontal intentando sorprender a los porteros.

Los locales se presentaban con un total de siete bajas entre lesionados, sancionados y jugadores que se encontraban concentrados con sus selecciones. También tenían bajas los aragoneses, que se presentaban con 16 jugadores en Sabadell.

El encuentro fue de máxima igualdad, con dos equipos que anteponían la defensa al ataque y que solamente cambió de rumbo tras la expulsión de Diego Simón a diez minutos del final. Sin embargo, la férrea defensa aragonesa pudo aguantar las embestidas finales de su rival.

El trabajo defensivo impide ocasiones

Sorprendía Toni Seligrat al colocar al mediocentro Adri Díaz en el lateral izquierdo, pero las bajas obligaron al valenciano a hacer bastantes cambios en el once. También se situaba en el lateral diestro Aleix Coch, otra modificación provocada por la lesión que tendrá a Óscar Rubio tres semanas fuera.

El encuentro comenzaba con mucho respeto entre ambos conjuntos, evitando cualquier error atrás y sin presionar mucho en la salida para no dejar descubierto el centro del campo. La primera llegada fue un remate de Gai que atrapaba Salva sin muchos problemas.

Seguía el juego y, pese a algunas ocasiones, el marcador no se movía. La más clara la tuvo Salinas con un remate en el área que se iba a córner. Lo probó también un Gai Assulin que se mostró bastante participativo en los primeros 45 minutos, aunque no le llegó el premio del gol.

Lo probaría Felipe con un disparo lejano desde la frontal, pero Salva atajaba el chute sin problemas. El descanso llegaba con un empate a cero fruto de algo similar a un pacto de no agresión, ninguno de los equipos tuvo ocasiones realmente claras y el empate reflejaba el resultado más justo.

Igualdad hasta la recta final

Con los segundos 45 minutos se animaría el encuentro. Mario avisó con un remate de cabeza que se iba desviado, pero cinco minutos más tarde tuvo la más clara tras fallar un mano a mano delante de Salva. Era la más clara de los locales hasta el momento, pero, con más de media hora por delante, quedaba mucho juego por ver.

David Mainz tuvo la más clara tras no llegar a rematar un centro de Javi Cabezas, estaba sólo ante la portería pero no aprovechaba la ocasión. La polémica estaba protagonizada por una caída de Gai en el área que, pese a no parecer penalti, era protestada por aficionados y jugadores locales.

A diez minutos para el final, y con todo aún por decidir, el Ebro se iba a quedar con diez tras una dura falta de Diego Simón que sería sancionada con su segunda amarilla. Tardó poco en aprovecharlo el Sabadell, Pol Moreno recogía un balón en el área y Salva desviaba un disparo a bocajarro que habría supuesto el 1-0.

Lo intentó el Sabadell, con centros, disparos desde la frontal y acciones a balón parado. Sin embargo, la defensa aragonesa aguantó cualquier embestida de los locales y dejó el empate a cero en el marcador. Reparto de puntos que no termina de beneficiar a ninguno de los dos equipos, pero que dejaba con mejor sabor de boca a un Ebro que hace buenos los tres puntos ante el Olot.

El empate era el resultado justo para un encuentro que, hasta la expulsión de Diego Simón, estuvo muy igualado y no era dominado por ninguno de los dos equipos. Ambos equipos siguen cerca de la zona de playoff, pero pierden una oportunidad importante de acercarse aún más a la zona noble.

