Vicente Mir: “Ha faltado actitud y trabajo, pero vamos segundos”

Vicente Mir comparece en una rueda de prensa en el Elche CF/ Radio Elche SER

Las dudas vuelven a asolar al Elche CF. Tras conseguir 7 de los últimos 9 puntos, parecía que los tropiezos ante Llagostera y Alcoyano se habían olvidado. Pero tras la derrota de hoy frente al Formentera en casa, en un partido en el que el conjunto ilicitano ha mostrado un futbol aburrido para el espectador y una gran falta de actitud defensiva, las alarmas han vuelto al conjunto de la ciudad de las palmeras, y todo antes de la inminente y decisiva visita al líder Mallorca.

El técnico del Elche CF ha sido muy crítico en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Nos ha faltado actitud y trabajo”, declaró Vicente Mir. A pesar de todo, defendió a Golobart , que provocó el penalti que dio la victoria al conjunto balear. "Todos fallamos y hoy le ha tocado a él. Estará fastidiado porque el equipo ha perdido por ese error, pero tiene que levantarse y volver más fuerte", confesó el entrenador sobre el central ,ex del Real Murcia.

"Las críticas te hacen entrenador, eso nos pasa a todos y no me influyen en nada. Yo confío en mi trabajo. Han querido echar a Emery, a Zidane en el Madrid, a Luis Enrique, a Guardiola... ¿Me va a influir las críticas por perder un partido yendo segundo? Para nada. Me hacen más fuerte", manifestó el preparador acerca de los gritos de los aficionados que estaban pidiendo su dimisión, sobre todo al final del encuentro. No es la primera vez que ocurre, dado que las primeras críticas al entrenador franjiverde se originaron tras la primera derrota en casa frente al Alcoyano.

A pesar de la derrota, Mir se mostraba contento con el rendimiento de su equipo hasta el momento. "Por un partido o dos sin actitud no se puede decir que no la hayamos tenido nunca. Vosotros podéis decir lo que queráis, pero a día de hoy vamos segundos. Cuando vayamos quintos podremos hablar de lo mal que lo hacemos. No puede ser todo negativo, ¡vamos segundos!".

El Elche CF afrontará una semana decisiva en sus aspiraciones de luchar por el playoff de ascenso a Segunda División con su visita al RCD Mallorca, líder del grupo 3 e imbatido con 11 victorias y 3 empates en los 14 partidos que llevamos de temporada en la categoría de bronce.