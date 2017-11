Una gran Formentera condena al Elche CF y a Vicente Mir

El Elche CF recibía en la mañana del domingo al SD Formentera por primera vez en su historia. Lo que parecía un encuentro “plácido” para los de Vicente Mir, ya que el conjunto visitante, que no estaba pasando por su mejor momento en lo que llevamos de competición, se convirtió en un suplicio para los jugadores franjiverdes haciendo un absoluto partidazo. El conjunto ilicitano tuvo que ver impasible ante los abucheos de su afición, cómo se le escapaba el punto del empate en el minuto 86, cuando Golobart cometía penalti y Juan Antonio se encargaba de transformarlo y de darle los 3 puntos a su equipo.

El Elche tampoco llegaba en su mejor momento a este encuentro en el Martínez Valero, y es que las lesiones se han cebado con el conjunto franjiverde. Vicente Mir ha tenido que hacer frente a las notables bajas de Sory Kaba y Javi Flores, dos fijos en el ataque del Elche CF que estarán cerca de un mes fuera de los terrenos de juego. El delantero guineano sufre una rotura en el bíceps femoral que lo mantendrá alejado del verde del Martínez Valero unas 3 semanas, mientras que el extremo sufre una sobrecarga en el aductor.

Un Elche impasible

Con algunos cambios en el once, las plantillas de ambos equipos saltaban al Martínez Valero. El Formentera, muy bien colocado atrás, tomó la posesión del partido, y las primeras ocasiones fueron para ellos. El conjunto visitante era quien llevaba todo el peligro al área defendida por Jose Juan, quien fue providencial en muchas ocasiones evitando el tanto del Formentera. Las llegadas del Elche no eran claras, y el juego trabado y lleno de pérdidas hacía que los jugadores franjiverdes no estuviesen del todo cómodo sobre el terreno de juego. Las carreras de Collantes e Iván Sánchez por las bandas se sucedían sin parar, pero los centros nunca encontraban un rematador, y los delanteros franjiverdes no conseguían ver portería.

La rápida salida de balón del Formentera sacudía al Elche CF, que en muchas ocasiones no sabía cómo parar las contras del conjunto visitante. La desesperación se adueñó de la grada, quien mostraba su malestar y despidió a los suyos a base de pitos.

Todo sigue igual tras el descanso

Tras el descanso el partido no cambió. Se vio a un Elche impasible. Mir dio entrada a Peris y a Provencio para dar una mayor velocidad en las bandas y para conseguir el juego interior del equipo. A pesar de los cambios el juego del equipo no cambiaba; las jugadas no salían, las ocasiones no llegaban y el equipo no conseguía dar dos pases seguidos.

Edu Albacar lo intentaba de falta directa, pero su disparo se marchaba rozando el larguero de la portería defendida por Marcos. Pero posiblemente la ocasión más clara del encuentro para los franjiverdes fuera la de Nino. El “cañonero de Vera” remató una falta lateral botada por Edu Albacar, pero su remate se marchó arriba. En los últimos minutos el Formentera seguía intentando abrir el marcador. El peligro en la portería de Jose Juan era casi constante, hasta que en el minuto 86, Golobart cometía penalti y veía la roja directa. Juan era el encargado de ejecutar la pena máxima, y al jugador no le tembló el pulso para batir al meta franjiverde y anotar el 0-1 que les daba los 3 puntos.

Desesperación en los últimos minutos

En los minutos finales el Elche buscaba a la desesperada el gol del encuentro, pero la defensa formenterense era un muro absolutamente inexpugnable con Javi Rosa y Samu al mando. La afición franjvierde mostró su descontento de nuevo y despidió a los suyos con pitos y abucheos. El equipo franjiverde visitará el próximo domingo al líder, viajará hasta Mallorca para diputar los tres puntos y evitar que el conjunto balear se marche a 14 puntos.

Mir, destituido del Elche CF

Tras el encuentro, Vicente Mir compareció en rueda de prensa y mostró su malestar y recriminó la falta de actitud de sus jugadores. Además comentó que el equipo se encontraba en segunda posición. El técnico ha sido destituido en la mañana de hoy y el entrenador del filial Acciari se hará cargo del equipo durante los entrenamientos de esta semana hasta que el club franjiverde ponga al frente del equipo a un nuevo técnico.

Puntuaciones VAVEL