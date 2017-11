Edu Albacar: "Si hay un equipo  que puede ganarle al Mallorca, somos nosotros"

Google Plus

Imagen: Andrea Palazón

Con la mente puesta en el partido frente al Mallorca de este domingo, Edu Albacar atendió a los medios en la sala de prensa del Martínez Valero. El capitán ha admitido que la destitución de Vicente Mir "pilló por sorpresa“ a todo el vestuario. Pero afirma que "al final los resultados son los que condenan o los que te alzan a lo más alto".

Como explicaba Jorge Cordero, la salida del míster fue más "por las sensaciones que transmitía el equipo que por el resultado o por la clasificación".

"Todos los equipos vienen a jugar aquí más o menos con la misma idea, esperan su oportunidad, están bien replegados y el equipo en alguna fase del partido se ponía algo nervioso", explica Edu Albacar.

Con la marcha de Vicente Mir, el entrenador del filial franjiverde, Acciari ha cogido las riendas del primer equipo del Elche. "Lo conocemos de sobra, imprime mucho carácter, mucha agresividad a la hora de jugar. Tratamos de respetarle al máximo, ayudarle en todo lo que podamos, es un gran profesional".

Edu ha admitido que "ha sido una semana un poco diferente, pero hay que intentar cambiar el chip rápido, tenemos a Óscar y a Acciari, hay que respetarlos e intentar coger las ideas que tienen y ponerlas en práctica de cara al partido". El jugador franjiverde también ha tratado frente a los micros el tema del nuevo inversor. "He hablado con Iván Sánchez que lo conoce de su etapa en el Albacete, pero poco más".

El jugador no pone en duda la actitud de la plantilla del Elche CF. "Nosotros intentamos salir al campo siempre a ganar. Si el entrenador dice que es falta de actitud habrá que preguntarle a él. A los 21 jugadores no les falta actitud".

"Hemos trabajado a puerta cerrada, hemos hecho 3 posibles onces. Todos sabemos que cuando se cambia el entrenador hay gente que se activa y quieren demostrar que pueden jugar y tener minutos y hay un cambio de actitud normal", aclara el capitán.

"Tenemos un club, una ciudad, y una afición espectaculares y quizás nos falte tranquilidad a la hora de trabajar, y que no tengamos que hablar de temas extradeportivos. Me gustaría leer o escuchar en la radio que el Elche va bien, en una buena línea y que no hay problemas, pero llevamos unos años que se habla más de eso que de los deportivo", replica el jugador.

En cuanto a la bajada de rendimiento del equipo, el jugador ha admitido que "al principio estás con la frescura y los rivales no te conocen". Sin embargo el jugador reconoce que "ahora mismo hay gente que tiene una carga de minutos importante y es normal que no tenga esa frescura del principio de temporada".

El Mallorca sigue líder en solitario, y ningún equipo ha conseguido ganarles, pero el capitán está convencido que el equipo puede dar un golpe sobre la mesa. "Si hay un equipo en este grupo que puede ganarle al Mallorca, somos nosotros. Tenemos que ir con la intención de ganar y ser el primer equipo que les gana, hay que ser valientes y salir a por el partido. Estoy convencido de que podemos dar la sorpresa". El jugador admite que el equipo "debe aprender del Mallorca porque tienen mucho oficio" para lograr ser "un equipo compacto y serio".

"Hablé con Mir en pretemporada y acordamos que mi idea era jugar de central, y sigo diciendo que me siento más cómodo ahí. Si hay que actuar como lateral por lesiones, como frente al Hércules en Copa, lo hago. Contra el Formentera, Peris salió revolucionado, perdió dos balones y acabé como extremo", concluye el jugador franjiverde.