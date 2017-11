El RCD Mallorca, campeón de Invierno en Otoño

Google Plus

En una semana marcada por el enésimo despido del CEO de la Sociedad Anónima Deportiva balear, Maheta Molango, la afición ha recibido al equipo como en los buenos tiempos. Destacar que los jugadores no han llegado al campo con el autobús que hace unos meses, tras el descenso, algunos increparon sino en sus utilitarios personales.

Tributos en los prolegómenos

Por otro lado, el club que preside de manera testimonial el ex tenista Andy Kohlberg -ausente incluso en la foto oficial realizada esta semana- ha homenajeado durante los prolegómenos al ex futbolista internacional absoluto Paco Bonet. Por cierto, además de vestir la zamarra del RCD Mallorca en dos etapas (la segunda acabó con el descenso a la categoría de plata tras perder la promoción frente al Real Oviedo) y la franjiverde, el granadino militó también en el Real Madrid -con el que fue subcampeón de Europa en 1983 y campeón de la UEFA en dos ocasiones- CD Palencia, UD Molinar y la del eterno rival ciudadano, el Atlético Baleares. Señalar que el andaluz botó al verde acompañado por el que fuera su entrenador en su primer periplo, Antonio Oviedo, y por Julià Mir, ex jugador de ambos equipos y actual Presidente de la Asociación de Veteranos de la entidad rojilla.

En otro sentido, se guardó un minuto de silencio por el ex futbolista barralet Federico Calero. Eso sí, tal y como ocurrió con otros mallorquinistas recientemente fallecidos -Guillem Servera y Andreu "Mallorqueta"- los brazaletes negros brillaron por su ausencia.

Un primer acto sin apenas ocasiones

Reina, Marc Pedraza y Àlex López -en detrimento de Parera, Damià Sabater y Pol Roigé, respectivamente- han sido las tres novedades en el once de Vicente Moreno en relación al once que el pasado domingo partió desde el inicio en Lleida.

Después de un tramo inicial sin claras ocasiones, el público demandó un posible penalty de Manu sobre Abdón que el atacante ni protestó. Poco después, Nino probó fortuna desde la frontal con un disparo que se marchó fuera por poco. En el 23, Reina atajó sin problemas un lanzamiento centrado de Collantes y tres más tarde, Salva Sevilla emuló el 'NO gol' de Pelé en el Mundial de México en 1970. Antes de llegar al descanso, un libre directo de Bonilla que rozó en un defensa fue despejado por José Juan a córner y en el descuento, Collantes estuvo a punto de sorprender a Reina con un fuerte chut que rozó la madera.

El penalty, la clave

Cuando todavía no se habían jugado ni dos minutos del segundo acto, Teiko cometió una clara pena máxima sobre Abdón que además le costó la expulsión. Lago Junior no perdonó engañando por completo al meta ilicitano en su lanzamiento. En el 54, Álex López amplió la renta aprovechando un rechazo de José Juan en una acción que él mismo generó. En pleno vendaval de los locales, el palo impidió que Àlex López firmara el tercero, el segundo en su cuenta personal, después de una gran asistencia de Lago Junior. Pasada la hora de juego, Abdón no llegó a culminar otro servicio del marfileño.

En el 74, Àlex López conectó, totalmente libre de marca, un testarazo que lamió el poste izquierdo. Ya por entonces, y hasta el pitido final, las gradas estaban celebrando el triunfo.

