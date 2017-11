El Peralada consigue en El Collao su primer triunfo como visitante

Google Plus

Pablo Carbonell volvía a casa por la puerta grande. El canterano blanquiazul regresaba al que fue su estadio luciendo el brazalete de capitán. La fotografía del intercambio de banderines con el que fue su compañero Mario Fuentes seguro que la guardará para el resto de su vida. Pero una vez el colegiado castellano-manchego decretó el inicio del partido, se acabaron los sentimentalismos.

Alcoyano y Peralada se veían las caras por primera vez en la historia sobre el césped de El Collao. Ambos equipos, caracterizados por su buen dominio del balón y el gusto por sacar el esférico jugado desde atrás, trataron de imponer su dominio en los instantes iniciales del choque. El Peralada apostó por una presión adelantada para tratar de asfixiar las líneas del pase blanquiazules y fruto de eso llegó la primera oportunidad de los verdiblancos. Soni recupero el balón en línea de tres cuartos pero se precipitó en su disparo y su remate no encontró puerta.

Dominio local, gol visitante

Le cogió el Alcoyano el pulso al partido pasado el primer cuarto de hora de juego. Justo en ese momento, Galiana se vio obligado a mover el banquillo motivado por la lesión de Galas, que no pudo seguir sobre el césped tras recibir un golpe que le hizo sangrar ostensiblemente.

Su sustituto en el verde, Tomás Ruso, pudo marcar nada más salir. Álvaro García botó una falta lateral que encontró la cabeza del central valenciano, pero su testarazo salió por encima del larguero. A raíz de aquí, el Alcoyano se desplegó ofensivamente, en especial por la banda derecha. Barreda convirtió en una constante sus incorporaciones al ataque. Como consecuencia, sus centros generaron peligro, pero Gianni evitó en dos ocasiones el tanto blanquiazul, primero ante Gato y más tarde blocando un disparo de David Torres.

La más clara para los locales llegó en el minuto 36. El larguero repelió un cabezazo de Mario Fuentes después de una buena jugada de estrategia en un córner local. El centro de Barreda al segundo palo lo volvió a meter en el área pequeña Tomás Ruso y su compañero en el eje de la zaga estrelló en el travesaño el testarazo final.

Cuando más apretaba el Alcoyano, se adelantó el Peralada. Un disparo lejano de los verdiblancos no lo pudo blocar Koke y Joel Arimany remachó en línea de gol el primero para los gerundenses. Tras ponerse por delante en el electrónico, los visitantes se vinieron arriba y trataron de ampliar su ventaja, sin conseguirlo, con dos jugadas a balón parado lanzadas por Pablo Carbonell.

El descanso desató las dudas de El Collao, que se ha acostumbrado a que los rivales se adelanten en su feudo y el Alcoyano se vea abocado a una heroica que no siempre le sale bien. Uno de los objetivos blanquiazules, mantener la portería a cero y lograr hacer un partido completo en casa, tendrá que esperar al menos dos jornadas más.

Nula reacción blanquiazul

El runrún en la grada no se hizo esperar. El Alcoyano no salió con la mordiente ofensiva necesaria para remontar. Lejos de eso, fue el Peralada quien adormeció el partido y neutralizó el arranque alcoyanista, que no fue, ni mucho menos, fulgurante. Hernán Lino, delantero ecuatoriano de 20 años, debutó con el Alcoyano con media hora por delante para tratar de voltear la situación. Pero los blanquiazules seguían inoperantes ofensivamente. El Peralada estaba muy cómodo sobre el verde y el reloj volaba.

Impreciso en defensa e incómodo en ataque. La ansiedad mató al Alcoyano. Primero Joel Arimany y más tarde Kevin Soni, pudieron meter el dedo en la llaga, pero no consiguieron ampliar la ventaja visitante. A esto, a lo corto del marcador, es a lo único que se agarraban los locales. De nuevo Kevin Sori perdonó en el 80 un mano a mano ante Koke, aprovechando la pájara de la defensa alcoyanista que se quedó protestando un posible penalti no señalizado a su favor.

Más a contracorriente tuvo que remar el Alcoyano en los últimos cinco minutos. Hernán Lino se autoexpulsó en su debut, tras propinarle un codazo a Pablo Carbonell. Los de Arnau Sala, al margen de un remate final de Barreda, no tuvieron que sufrir en el tramo final del partido y se llevaron los tres puntos de El Collao, en la que es su primera victoria lejos de tierras gerundenses, acentuada con el 0-2 de Clotet al contrataque ya en tiempo de descuento.

Mal partido del Alcoyano. Sin reacción. Los de Galiana desperdician en casa la oportunidad única que le ofrecía la jornada para auparse a puestos de ‘playoff’. La tercera derrota en casa en lo que llevamos de temporada deja al Alcoyano como décimo clasificado de la tabla.

Puntuaciones VAVEL

Gianni 3 puntos

Arimany 2 puntos

Barreda 1 punto